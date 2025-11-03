"АТЕШ": росіяни зберігають тіла військових із Покровського напрямку на Мангуському м’ясокомбінаті

Агенти партизанського руху "АТЕШ" із числа військовослужбовців Збройних сил РФ повідомили про використання російською владою Мангуського м’ясокомбінату для тимчасового зберігання тіл загиблих солдатів.

Про це ідеться у повідомленні "АТЕШ" у Телеграм.

За їхніми даними, причина такого рішення — масовий наплив загиблих із районів Покровська та Мирнограда, де тривають інтенсивні бойові дії. Система військових моргів і тилової логістики РФ виявилася повністю перевантаженою та паралізованою.

Цей факт свідчить про величезні втрати російської армії, які намагаються приховати, а також про повну неспроможність військового керівництва організувати належне поводження з тілами своїх військових.

За словами агентів, ставлення російського режиму до власних солдатів залишається байдужим і цинічним — їх розглядають лише як витратний матеріал у війні.

Джерела зазначають, що ситуація в тилу РФ дедалі більше виходить з-під контролю, а подібні факти лише підтверджують кризу управління в російській армії.