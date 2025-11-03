«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Війна

"АТЕШ": росіяни зберігають тіла військових із Покровського напрямку на Мангуському м’ясокомбінаті

Подібні факти підтверджують кризу управління в російській армії.

"АТЕШ": росіяни зберігають тіла військових із Покровського напрямку на Мангуському м’ясокомбінаті
Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху "АТЕШ" із числа військовослужбовців Збройних сил РФ повідомили про використання російською владою Мангуського м’ясокомбінату для тимчасового зберігання тіл загиблих солдатів.

Про це ідеться у повідомленні "АТЕШ" у Телеграм.

За їхніми даними, причина такого рішення — масовий наплив загиблих із районів Покровська та Мирнограда, де тривають інтенсивні бойові дії. Система військових моргів і тилової логістики РФ виявилася повністю перевантаженою та паралізованою.

Цей факт свідчить про величезні втрати російської армії, які намагаються приховати, а також про повну неспроможність військового керівництва організувати належне поводження з тілами своїх військових.

За словами агентів, ставлення російського режиму до власних солдатів залишається байдужим і цинічним — їх розглядають лише як витратний матеріал у війні.

Джерела зазначають, що ситуація в тилу РФ дедалі більше виходить з-під контролю, а подібні факти лише підтверджують кризу управління в російській армії.
﻿
