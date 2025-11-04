НАБУ заявило про обшук у їхнього співробітника і застосування проти нього фізичної сили

Бюро стверджує, що підозрюваним він не є.

Національне антикорбюро повідомило про проведення обшуку в їхнього співробітника. Обшук відбувся о 3 годині ночі, провели його прокурори Офісу генпрокурора та спецпризначенці.

Проти співробітника НАБУ застосували силу, заявили в Бюро. Підозру йому не повідомляли.

“Обшук відбувався без ухвали суду та ймовірно пов’язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків. Вказаний співробітник НАБУ бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України. За наявною інформацією, напередодні обшуку за вказаним співробітником здійснювалось негласне спостереження”, – розповіли в НАБУ.

Обставини події та причетних встановлюють.

Контекст

Після спроби підпорядкувати НАБУ і САП генеральному прокурору Бюро заявляло, що вбачає в відкритих проти його співробітників провадженнях ймовірний тиск. Станом на зараз розслідують справи проти кількох співробітників Бюро, зокрема очільника департаменту в прифронтових регіонах Р.М., якого підозрюють в бажанні торгувати технічними коноплями з Росією.

Інша справа стосується державної зради, а підозрюваним у ній є співробітник бюро з підрозділу "Д-2". За даними слідства, він входив до агентурної мережі Росії. До цієї ж мережі входили, за даними слідства, і співробітники СБУ.