З окупованої частини Херсонщини повернули 17-річного хлопця

З тимчасово окупованої частини Херсонської області евакуювали ще одного підлітка.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
17-річний хлопець не зламався під тиском росіян і попри небезпеку чинив спротив та мріяв про повернення додому.
“Завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського “Bring Kids Back UA” та роботі команди “Save Ukraine” юнак тепер у безпеці на підконтрольній Україні території”, – зазначив Прокудін.
З ним працюють медики та психологи.
- З початку 2025 року на підконтрольну Україні територію з тимчасової окупації евакуйовано вже 240 дітей.