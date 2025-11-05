Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
З окупованої частини Херсонщини повернули 17-річного хлопця

З ним працюють медики та психологи. 

З окупованої частини Херсонщини повернули 17-річного хлопця
Фото: Андрій Єрмак

З тимчасово окупованої частини Херсонської області евакуювали ще одного підлітка.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

17-річний хлопець не зламався під тиском росіян і попри небезпеку чинив спротив та мріяв про повернення додому.

“Завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського “Bring Kids Back UA” та роботі команди “Save Ukraine” юнак тепер у безпеці на підконтрольній Україні території”, – зазначив Прокудін. 

З ним працюють медики та психологи. 

  • З початку 2025 року на підконтрольну Україні територію з тимчасової окупації евакуйовано вже 240 дітей.
