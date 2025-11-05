З окупованої частини Херсонщини повернули 17-річного хлопця

З ним працюють медики та психологи.

З тимчасово окупованої частини Херсонської області евакуювали ще одного підлітка.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

17-річний хлопець не зламався під тиском росіян і попри небезпеку чинив спротив та мріяв про повернення додому.

“Завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського “Bring Kids Back UA” та роботі команди “Save Ukraine” юнак тепер у безпеці на підконтрольній Україні території”, – зазначив Прокудін.

