Військовослужбовець підробляв документи від імені військової частини на нібито закупівлю квадрокоптерів.

На Сумщині вісьмом особам повідомлено про підозру у привласненні коштів, призначених для закупівлі дронів для Сил оборони, передає Офіс генпрокурора.

За даними слідства, військовослужбовець створив групу з посадовців територіальних громад Сумського району та підконтрольних ФОПів. Вони підробляли документи від імені військової частини на нібито закупівлю квадрокоптерів і на цій підставі перерахували з рахунків чотирьох громад понад 15,6 млн грн.

Дронів для військових не придбали. Кошти учасники схеми привласнили та легалізували через фінансові операції.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону звернулися до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.