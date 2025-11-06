США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
На Сумщині 8 осіб отримали підозри у присвоєнні майже 16 млн грн на закупівлі квадрокоптерів для ЗСУ

Військовослужбовець підробляв документи від імені військової частини на нібито закупівлю квадрокоптерів.

Фото: Офіс генпрокурора

На Сумщині вісьмом особам повідомлено про підозру у привласненні коштів, призначених для закупівлі дронів для Сил оборони, передає Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, військовослужбовець створив групу з посадовців територіальних громад Сумського району та підконтрольних ФОПів. Вони підробляли документи від імені військової частини на нібито закупівлю квадрокоптерів і на цій підставі перерахували з рахунків чотирьох громад понад 15,6 млн грн.

Дронів для військових не придбали. Кошти учасники схеми привласнили та легалізували через фінансові операції.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону звернулися до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
