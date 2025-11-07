Головне за ніч та ранок п’ятниці, 7 листопада: майже 170 боєзіткнень, ситуація в Покровську, обстріл Чугуєва

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 169 боєзіткнень.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Федорівка, Шахове, Мирноград, Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новопавлівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія.
Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 170 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 148 910 солдатів.
У Чугуєві на Харківщині вночі пролунали понад 10 вибухів, росіяни атакували місто ударними безпілотниками.
За інформацією від мера Галини Мінаєвої, постраждали цивільне підприємство та навчальний заклад. У місті спалахнула сильна пожежа. Екстрені служби прибули на місце, вжито заходів з ліквідації наслідків обстрілу.
У ніч на п’ятницю армія Росії атакувала українців 128 дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – ТОТ Крим. Близько 80 із них – "шахеди".
За попередніми даними, станом на 09:00, ППО збила і подавила 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях, повідомили в Повітряних силах.
Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
У Міненерго зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Сьогодні графіки погодинних відключень застосовуються з 08:00 до 21:00 у більшості регіонів України. Крім того, з 08:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
У міністерстві додали, що актуальні графіки варто шукати на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", – наголосили у відомстві.
Посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина стверджує, що українські делегації ведуть "позитивні" перемовини зі США щодо придбання далекобійних ракет Tomahawk.
Як пише Bloomberg, йдеться і про інші типи озброєння середньої та великої дальності, а також системи протиповітряної оборони.
Стефанішина визнала, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру упродовж останніх тижнів призвели до "дуже важкого періоду для України".
Будь-яку відмову чинити тиск на Росію, за словами дипломатки, у Кремлі сприймають як "зелене світло для нарощування власних можливостей".
