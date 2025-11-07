Головне за ніч та ранок п’ятниці, 7 листопада: майже 170 боєзіткнень, ситуація в Покровську, обстріл Чугуєва

Нічна повітряна атака, 169 бойових зіткнень, бої на Покровському напрямку, ворожі обстріли, удари по енергоінфраструктури.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 169 боєзіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Федорівка, Шахове, Мирноград, Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новопавлівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 170 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 148 910 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Чугуєві на Харківщині вночі пролунали понад 10 вибухів, росіяни атакували місто ударними безпілотниками.

За інформацією від мера Галини Мінаєвої, постраждали цивільне підприємство та навчальний заклад. У місті спалахнула сильна пожежа. Екстрені служби прибули на місце, вжито заходів з ліквідації наслідків обстрілу.

У ніч на п’ятницю армія Росії атакувала українців 128 дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – ТОТ Крим. Близько 80 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, ППО збила і подавила 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях, повідомили в Повітряних силах.

Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

У Міненерго зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Сьогодні графіки погодинних відключень застосовуються з 08:00 до 21:00 у більшості регіонів України. Крім того, з 08:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

У міністерстві додали, що актуальні графіки варто шукати на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", – наголосили у відомстві.

Посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина стверджує, що українські делегації ведуть "позитивні" перемовини зі США щодо придбання далекобійних ракет Tomahawk.

Як пише Bloomberg, йдеться і про інші типи озброєння середньої та великої дальності, а також системи протиповітряної оборони.

Стефанішина визнала, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру упродовж останніх тижнів призвели до "дуже важкого періоду для України".

Будь-яку відмову чинити тиск на Росію, за словами дипломатки, у Кремлі сприймають як "зелене світло для нарощування власних можливостей".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!