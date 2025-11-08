РФ атакувала Добропілля і Миколаївку на Донеччині, пошкоджена будівля ДСНС

Російські окупанти атакували Добропілля і Миколаївку Донецької області. Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджені будинки, а також пожежно-рятувальна частина ДСНС.

Фото: ДСНС України наслідки обстрілів РФ

Про це повідомляє ДСНС України.

У Добропіллі росіяни вдарили по приватному сектору, унаслідок чого пожежа виникла в одноповерховому будинку. Рятувальники локалізували пожежу, однак через повторний обстріл були змушені призупинити ліквідацію.

У Миколаївці внаслідок нічного ворожого авіаудару частково зруйнований двоповерховий житловий будинок. Виникла пожежа. Вогонь поширився по всій площі будівлі. Надзвичайники понад 12 годин боролися з вогнем під загрозою повторних ударів.

Фото: ДСНС України наслідки обстрілів РФ

Також унаслідок російського обстрілу пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС. Вибито скло у вікнах, деформовано ролети воріт та частково зруйновано стелю в гаражному приміщенні.

Особовий склад не постраждав — під час обстрілу рятувальники перебували в укритті.

Крім того, рятувальники ліквідували займання господарської споруди на території приватного домоволодіння.