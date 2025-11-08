Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
РФ атакувала Добропілля і Миколаївку на Донеччині, пошкоджена будівля ДСНС

Пожежі виникли у житлових будинках населених пунктів.

РФ атакувала Добропілля і Миколаївку на Донеччині, пошкоджена будівля ДСНС
Фото: ДСНС України

Російські окупанти атакували Добропілля і Миколаївку Донецької області. Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджені будинки, а також пожежно-рятувальна частина ДСНС.

Фото: ДСНС України
наслідки обстрілів РФ

Про це повідомляє ДСНС України.

У Добропіллі росіяни вдарили по приватному сектору, унаслідок чого пожежа виникла в одноповерховому будинку. Рятувальники локалізували пожежу, однак через повторний обстріл були змушені призупинити ліквідацію.

У Миколаївці внаслідок нічного ворожого авіаудару частково зруйнований двоповерховий житловий будинок. Виникла пожежа. Вогонь поширився по всій площі будівлі. Надзвичайники понад 12 годин боролися з вогнем під загрозою повторних ударів. 

Фото: ДСНС України
наслідки обстрілів РФ

Також унаслідок російського обстрілу пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС. Вибито скло у вікнах, деформовано ролети воріт та частково зруйновано стелю в гаражному приміщенні.

Особовий склад не постраждав — під час обстрілу рятувальники перебували в укритті.

Крім того, рятувальники ліквідували займання господарської споруди на території приватного домоволодіння.
