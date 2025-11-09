Запорізька АЕС вперше за шість місяців відновила резервне електропостачання, — МАГАТЕ

З початку повномасштабного вторгнення РФ ЗАЕС 10 разів втрачала будь-який доступ до зовнішнього електропостачання.

Після досягнення локального припинення вогню Запорізька атомна електростанція відновила доступ до резервного електропостачання з мережі після завершення ремонту другої лінії електропередач.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Лінію "Феросплавна-1" потужністю 330 кВ підключили до станції 8 листопада о 19:43. Гроссі назвав це "важливим кроком у зусиллях щодо запобігання ядерній аварії".

Два тижні тому була відновлена лінія "Дніпровська" потужністю 750 кВ, що поклало край місячному відключенню зовнішнього електропостачання на об’єкті.

"Відразу після того, як 23 вересня ЗАЕС втратила все зовнішнє електропостачання, ми почали тісну співпрацю як з Росією, так і з Україною, щоб забезпечити ремонт обох ліній електропередач, що є критично важливим для підтримки ядерної безпеки на станції під час цієї руйнівної війни", – зазначив Гроссі.

Ремонт пошкодженої ділянки лінії "Феросплавна" №1 розпочався вранці 8 листопада після розмінування території. Лінія була перерізана ще 7 травня 2025 року.

Генеральний директор МАГАТЕ наголосив, що загальна ситуація залишається "дуже нестабільною", а місія МАГАТЕ в Україні ще "далеко не завершена".

Протягом понад трьох з половиною років повномасштабної війни станція 10 разів втрачала будь-який доступ до зовнішнього електропостачання.

Всі шість реакторів ЗАЕС зупинені і не виробляють електроенергію вже понад три роки, проте станції все ще потрібна електроенергія для роботи насосів охолодження.

Водночас події в інших частинах України у МАГАТЕ назвали "вкрай нестабільною ситуацією з ядерною безпекою". Дві діючі АЕС – Хмельницька та Рівненська – були змушені знизити виробництво електроенергії після атак на критично важливі підстанції.