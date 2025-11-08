Сибіга: Росія знову обстріляла підстанції двох АЕС. Україна закликає до термінового засідання МАГАТЕ

Головний український дипломат зазначив, що Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку в Європі.

Під час сьогоднішніх атак Росії на електроенергетику України були знову обстріляні підстанції, що живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

“Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку в Європі. Ми закликаємо до термінового скликання засідання Ради керуючих МАГАТЕ для реагування на ці неприйнятні ризики”, – написав Сибіга.

Він зазначив, що Україна також закликає всі держави, які цінують ядерну безпеку, зокрема Китай та Індію, вимагати від Росії припинення безрозсудних атак на ядерну енергетику, які ризикують призвести до катастрофічного інциденту.

“Потрібен глобальний тиск, щоб змусити Москву припинити свій ядерний шантаж”, – написав Сибіга.

Нагадаємо, на початку місяця Міністерство закордонних справ України рішуче засудило цілеспрямовані удари РФ по підстанціях АЕС, від стабільного функціонування яких залежить надійне зовнішнє електроживлення українських атомних електростанцій.