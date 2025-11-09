Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Росіяни атакували південь Одещини: є пошкодження

Пошкоджені приватні гаражі, а також скління у багатоповерхівці.

Росіяни атакували південь Одещини: є пошкодження
наслідки обстрілів РФ
Фото: Олег Кіпер

9 листопада уранці росіяни атакували ударними безпілотниками по півдню Одещини.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок російської атаки пошкоджено кілька приватних гаражів, один із них зруйновано. Пожежі не виникло. Також пошкоджено скління у багатоповерховому житловому будинку. На щастя, минулося без постраждалих", — написав він.
