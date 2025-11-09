Росіяни атакували південь Одещини: є пошкодження

9 листопада уранці росіяни атакували ударними безпілотниками по півдню Одещини.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок російської атаки пошкоджено кілька приватних гаражів, один із них зруйновано. Пожежі не виникло. Також пошкоджено скління у багатоповерховому житловому будинку. На щастя, минулося без постраждалих", — написав він.