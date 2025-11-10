Головне за ніч та ранок понеділка, 10 листопада: 265 боєзіткнень, ситуація в Покровську, операція НАБУ і САП "Мідас"

Нічна повітряна атака, 265 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 265 боїв.

На Покровському напрямку захисники вчора відбили майже 100 ворожих штурмів (97).

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Софіївки й Іллінівки.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1090 російських окупантів, по 7 ворожих танків та бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем. Російська армія втратила від початку вторгнення близько 1 152 160 осіб.

Інформація про повний вогневий контроль росіянами логістичних шляхів Сил оборони і оперативне оточення Мирнограда не відповідає дійсності, заявив речник Генштабу Андрій Ковальов у коментарі УП.

За його словами, в Мирнограді підрозділи Сил оборони впевнено тримають позиції і знищують ворожі війська на підступах до міста. Логістика до Мирнограда ускладнена, але є.

Напередодні підрозділам оборонців Мирнограда доставили озброєння та боєприпаси. Провели ротацію особового складу та евакуацію поранених. Таким же чином забезпечується логістика та ротація наших підрозділів у місті Покровськ, зазначив Ковальов.

У ніч на 10 листопада російська армія завдала ракетно-дронового удару по території України. Зафіксували влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях.

"У ніч на 10 листопада (з 18:30 09 листопада) противник атакував двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Тамбовської обл., п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл., а також 67 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ - рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 40 із них – "шахеди", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.

Обшуки зокрема проходили у колишнього міністра енергетики, а нині – міністра юстиції Германа Галущенка, зазначив народний депутат Ярослав Железняк.

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", – йдеться у повідомленні НАБУ.

Також там зазначено, що учасники цієї організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Згодом НАБУ повідомило деталі про викриття злочинної організації в енергетиці і обороні.

Справа отримала назву "Мідас".

Вранці 10 листопада Національне антикорбюро прийшло до київського помешкання бізнесмена, співвласника "Студії «Квартал 95»" Тимура Міндіча. У нього проводять обшуки, повідомили джерела УП.

За інформацією журналістів, самого Міндіча вдома немає: він виїхав за кілька годин до візиту детективів. Бізнесмен покинув територію країни, стверджують джерела.

Міндіч – колишній бізнес-партнер Ігоря Коломойського, який є підозрюваним одразу в кількох справах і перебуває під вартою.

Сенат США зробив перший крок до завершення найдовшого в історії країни урядового шатдауну у неділю ввечері. Голосування відбулося після того, як група з восьми демократів досягла угоди з республіканськими лідерами Сенату та Білим домом, пишуть CNN і Financial Times.

Вісім демократів проголосували разом із республіканськими сенаторами на процедурному голосуванні. Остаточний результат – 60 проти 40. Згідно з домовленістю, робота уряду буде розблокованою в обмін на обіцянку провести у майбутньому голосування щодо продовження розширених субсидій на медичне страхування (Affordable Care Act).

Тепер Палата представників має повернутися до роботи та ухвалити угоду, досягнуту в Сенаті, перш ніж документ потрапить на стіл президента Дональда Трампа для підпису.

На Філіппіни обрушився тайфун Фунг-вонг (Уван) – другий потужний шторм за тиждень. Евакуйовано понад 1,4 млн людей, відомо про щонайменше 2 загиблих, близько 1 000 будинків зруйновано.

Тайфун спричинив повені, зсуви, масштабні відключення електроенергії. Без світла залишаються до 3 млн осіб. Понад 130 сіл затоплено, 6 600 осіб застрягли в портах, більше 380 рейсів скасовано.

