«Смотрящій» організував систематичний збір коштів від ув’язнених. Частину грошей виводили за межі колонії та передавали «вору в законі».

Правоохоронці заявили про викриття схеми збору «чорної каси» для «вора в законі» у колонії на Черкащині.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора встановлено, що у серпні 2024 року ув’язнений, який виконував роль «смотрящого», організував систематичний збір коштів від ув’язнених — у тому числі від незаконного обігу наркотичних засобів. Частину грошей через довірену особу виводили за межі колонії та передавали «вору в законі».

Задокументована сума — понад 1 млн грн.

Проведено 17 санкціонованих обшуків у м. Київ, Київській та Черкаській областях. За результатами слідства повідомлено про підозру:

організатору — за ч. 2 ст. 255-1 КК України (встановлення та поширення злочинного впливу);

довіреній особі — за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний обіг наркотичних засобів та забезпечення фінансових потоків);

учаснику, що відповідав за накопичення й передачі коштів — за ч. 1 ст. 255-1 КК України.

Розслідування триває, встановлюються інші канали фінансування кримінальної ієрархії.