Про оборону Покровська-Мирнограда
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Правоохоронці заявили про викриття схеми збору «чорної каси» у колонії на Черкащині для «вора в законі»

«Смотрящій» організував систематичний збір коштів від ув’язнених. Частину грошей виводили за межі колонії та передавали «вору в законі».

Правоохоронці заявили про викриття схеми збору «чорної каси» у колонії на Черкащині для «вора в законі»
ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Правоохоронці заявили про викриття схеми збору «чорної каси» для «вора в законі» у колонії на Черкащині. 

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора встановлено, що у серпні 2024 року ув’язнений, який виконував роль «смотрящого», організував систематичний збір коштів від ув’язнених — у тому числі від незаконного обігу наркотичних засобів. Частину грошей через довірену особу виводили за межі колонії та передавали «вору в законі».

Задокументована сума — понад 1 млн грн.

Проведено 17 санкціонованих обшуків у м. Київ, Київській та Черкаській областях. За результатами слідства повідомлено про підозру: 

  • організатору — за ч. 2 ст. 255-1 КК України (встановлення та поширення злочинного впливу);
  • довіреній особі — за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний обіг наркотичних засобів та забезпечення фінансових потоків);
  • учаснику, що відповідав за накопичення й передачі коштів — за ч. 1 ст. 255-1 КК України.

Розслідування триває, встановлюються інші канали фінансування кримінальної ієрархії.
