Правоохоронці заявили про викриття схеми збору «чорної каси» для «вора в законі» у колонії на Черкащині.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора встановлено, що у серпні 2024 року ув’язнений, який виконував роль «смотрящого», організував систематичний збір коштів від ув’язнених — у тому числі від незаконного обігу наркотичних засобів. Частину грошей через довірену особу виводили за межі колонії та передавали «вору в законі».
Задокументована сума — понад 1 млн грн.
Проведено 17 санкціонованих обшуків у м. Київ, Київській та Черкаській областях. За результатами слідства повідомлено про підозру:
- організатору — за ч. 2 ст. 255-1 КК України (встановлення та поширення злочинного впливу);
- довіреній особі — за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний обіг наркотичних засобів та забезпечення фінансових потоків);
- учаснику, що відповідав за накопичення й передачі коштів — за ч. 1 ст. 255-1 КК України.
Розслідування триває, встановлюються інші канали фінансування кримінальної ієрархії.