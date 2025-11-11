Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Запорізька, Дніпропетровська і Одеська області частково знеструмлені після ударів

У Кіровоградській області відключення спричинені погодою. 

Запорізька, Дніпропетровська і Одеська області частково знеструмлені після ударів
Фото: ДТЕК

Росія минулої доби атакувала енергетику в кількох областях, внаслідок чого вранці є знеструмлення в Запорізькій, Дніпропетровській і Одеській областях. В Одеській, за даними ДТЕК, залишаються знеструмленими 14,6 тисяч осель. У Кіровоградській області 16 населених пунктів знеструмлені в зв'язку з негодою.

Сьогодні в більшості регіонів застосовують обмеження споживання. До кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень від 2 до 4 черг, повідомили в Укренерго

"Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 11 листопада, станом на 9:30, воно було на 2,6% вищим, ніж в цей же час минулого дня – у понеділок. Причина – хмарна погода з дощем у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", – йдеться у повідомленні. 

Енергетики наголосили, що необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби. Вони закликали людей обмежити користування потужними електроприладами і перенести енергоємні процеси на ніч.

"Ощадливе споживання електроенергії кожним споживачем – сприятиме меншій тривалості часу вимушених знеструмлень", – йдеться у повідомленні.  
