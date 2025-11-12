Справа Міндіча: ВАКС обирає запобіжний захід ексраднику Галущенка Миронюку, САП просить арешт із заставою 136 млн грн

Прокурор звернув увагу, що у розмовах фігуранти згадують про "100% вірогідність термінового виїзду за кордон після дзвінка від міністра".

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід ексраднику міністра енергетики Германа Галущенка та колишньому помічнику нардепа Андрія Деркача Ігорю Миронюку, якого для конспірації називали "Рокетом".

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Засідання 11 листопада завершилось оголошенням перерви. Продовження призначене на сьогодні, 12 листопада, о 8:30.

Учора прокурор САП перерахував ризики, через які Миронюка слід взяти під варту. Зокрема, він розповів, що під час обшуку Миронюк рвав документи, намагався їх приховати, викидав їх у вікно. Він також намагався викинути з вікна мобільний телефон.

Прокурор звернув увагу, що у розмовах фігуранти згадують про "100% вірогідність термінового виїзду за кордон після дзвінка від міністра". Також відомо, що дружина Миронюка має дозвіл на проживання у Словаччині та банківський рахунок.

Сам Миронюк володіє компаніями у Болгарії та Словаччині, він також обговорював реєстрацію фірм на Кіпрі та Британських Віргінських островах. За останні сім років він здійснив 42 перетини кордону.

Крім того, він мав можливість впливати на народних депутатів, зокрема - Тимчасову слідчу комісію. Він рганізовував скерування депутатських запитів на потрібну тематику.

За даними слідства, Миронюк мав здатність залучати представників Офісу Генпрокурора, СБУ та ДБР "для тиску на певних осіб". Через зв'язки з керівництвом ДБР він також отримував "потрібну" інформацію про хід досудового розслідування у певних справах.

Миронюку загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна. Прокурор САП просить взяти його під варту без застави. Але якщо суд не погодиться з безальтернативною вартою, то обґрунтованою вважає заставу в розмірі 136,6 млн грн.

Справа "Мідас"

У понеділок, 10 листопада, НАБУ і САП повідомили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики, що діяла в "Енергоатомі". За даними слідства, двоє осіб – радник Галущенка і виконавчий директор фізичного захисту "Енергоатому" – реалізовували схему відкатів з кожного контрагента енергетичної компанії. Тобто абсолютно всі продані "Енергоатому" товари та послуги супроводжувалися хабарями в розмір 10-15 % від суми контракту. Організатором схеми вважають Тимура Міндіча – бізнесмена, співвласника "Студії «Квартал 95»".

Радник і працівник "Енергоатому" фігурують в численних перехопленнях їх розмов. Голосу самого Галущенка на оприлюднених плівках не було.

Підозри, за даними Схем, отримали:

Тимур Міндіч (на плівках НАБУ він Карслон)

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет)

виконавчий директор з безпеки “Енергоатому” Дмитро Басов (Тенор)

четверо “працівників” бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Також підозру отримав колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, який вже є підозрюваним по іншій справі. НАБУ опублікували наступну частину аудіо з операції "Мідас", де зафіксували, що Чернишов обговорював отримання коштів через свою дружину, яка фігурує на аудіо як Професор.