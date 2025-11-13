У Арцизі на Одещині російські дрони ушкодили об'єкт критичної інфраструктури (доповнено)

Також пошкоджені адміністративне приміщення та ремонтні цехи.

Наслідки атаки на Одещині

У ніч на 13 листопада російські війська атакували дронами Одеську область. Ушкодиний об'єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи.

Про це розповіли у обласній прокуратурі та у телеграм-каналі начальника ОВА Олега Кіпера.

"Вночі, 13 листопада, збройні сили рф атакували ударними безпілотниками м. Арциз. Через ворожий обстріл пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи", – йдеться у повідомленні.

Доповнення. За даними Кіпера, унаслідок вибуху зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці, виникла пожежа.

Від ворожої атаки ніхто з людей не постраждав.

Фото: Одеська ОВА Наслідки російської атаки

За процесуального керівництва Болградської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).