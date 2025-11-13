У Арцизі на Одещині російські дрони ушкодили об'єкт критичної інфраструктури (доповнено)

У ніч на 13 листопада російські війська атакували дронами Одеську область. Ушкодиний об'єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи.
Про це розповіли у обласній прокуратурі та у телеграм-каналі начальника ОВА Олега Кіпера.
"Вночі, 13 листопада, збройні сили рф атакували ударними безпілотниками м. Арциз. Через ворожий обстріл пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи", – йдеться у повідомленні.
Доповнення. За даними Кіпера, унаслідок вибуху зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці, виникла пожежа.
Від ворожої атаки ніхто з людей не постраждав.
За процесуального керівництва Болградської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Нещодавно у румунському повіті Тулча, що біля кордону із Україною, впав військовий безпілотник під час російської атаки на Одещину.