Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСуспільствоВійна

Франція випробувала ракету, здатну нести ядерний заряд

Збройні сили завершили цикл модернізації ядерної зброї.

Франція випробувала ракету, здатну нести ядерний заряд
Літак Rafale
Фото: Міністерство збройних сил Франції

Міністерство збройних сил Франції на своєму сайті повідомило про успішний другий випробувальний запуск модернізованої ракети ASMPA-R класу "повітря-земля", яка може нести атомну боєголовку.

Таким чином армія республіки завершила цикл модернізації ядерної зброї, отримавши можливість здійснювати запуски ракет як з підводних човнів, так і з літаків Rafale.

Випробування провели у "реалістичних умовах протистояння", імітуючи ядерний наліт. В уряді вважають, що запуск "підтвердив високий рівень кваліфікації ядерних повітряно-морських сил".

Міністерка збройних сил Катрін Вотрен напередодні підписала указ про введення ракет ASMPA-R у повноцінну експлуатацію. До 2035 року у Франції планують розробити досконалішу версію четвертого покоління.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies