Франція випробувала ракету, здатну нести ядерний заряд

Міністерство збройних сил Франції на своєму сайті повідомило про успішний другий випробувальний запуск модернізованої ракети ASMPA-R класу "повітря-земля", яка може нести атомну боєголовку.

Таким чином армія республіки завершила цикл модернізації ядерної зброї, отримавши можливість здійснювати запуски ракет як з підводних човнів, так і з літаків Rafale.

Випробування провели у "реалістичних умовах протистояння", імітуючи ядерний наліт. В уряді вважають, що запуск "підтвердив високий рівень кваліфікації ядерних повітряно-морських сил".

Міністерка збройних сил Катрін Вотрен напередодні підписала указ про введення ракет ASMPA-R у повноцінну експлуатацію. До 2035 року у Франції планують розробити досконалішу версію четвертого покоління.