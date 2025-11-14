До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаСуспільствоВійна

Запорізька АЕС знову на межі блекауту, — "Енергоатом"

ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ЛЕП.

Запорізька АЕС знову на межі блекауту, — "Енергоатом"
На території окупованої ЗАЕС
Фото: МВС

Окупована Росією Запорізька АЕС знову на межі блекауту, станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередач 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"14 листопада, о 16:18 за київським часом, Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції", – ідеться у повідомленні.

Наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі.

В "Енергоатомі" наголошують, що забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. 

"У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий одинадцятий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки. У компанії від коментарів відмовилися", – зазначається у повідомленні.
﻿
