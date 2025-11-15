У Генштабі підтвердили атаку на Рязанський НПЗ та інші цілі противника на ТОТ

Зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на території об'єкту.

Підрозділи Сил оборони уразили Рязанський нафтопереробний завод, радіолокаційну станцію "Небо-У", військовий ешелон та декілька районів зосередження живої сили противника.

Про це розповіли у Генштабі.

"У рамках зниження можливостей ворога із завдання ракетно-бомбових ударів підрозділи Сил оборони України уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області рф", – зазначили там.

За даними, цей завод виробляє: бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Підприємство виготовляє в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів.

Зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на території об'єкту.

Також уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, військовий ешелон в районі Токмака ТОТ Запорізької області та скупчення особового складу противника поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини.

Результати уражень уточнюються.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України.