У Генштабі підтвердили атаку на Рязанський НПЗ та інші цілі противника на ТОТ

Зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на території об'єкту. 

У Генштабі підтвердили атаку на Рязанський НПЗ та інші цілі противника на ТОТ
Наслідки атаки на Рязанський НПЗ
Фото: Генштаб

Підрозділи Сил оборони уразили Рязанський нафтопереробний завод, радіолокаційну станцію "Небо-У", військовий ешелон та декілька районів зосередження живої сили противника.

Про це розповіли у Генштабі

"У рамках зниження можливостей ворога із завдання ракетно-бомбових ударів підрозділи Сил оборони України уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області рф", – зазначили там.

За даними, цей завод виробляє: бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Підприємство виготовляє в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів. 

Зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на території об'єкту. 

Також уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, військовий ешелон в районі Токмака ТОТ Запорізької області та скупчення особового складу противника поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини.

Результати уражень уточнюються.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України.
﻿
