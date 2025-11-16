Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Росіяни атакували Холодногірський район Харкова дроном "Молнія"

Зафіксовано влучання по дитячому майданчику. У навколишніх будинках вибито кілька вікон. 

Росіяни атакували Холодногірський район Харкова дроном "Молнія"
Ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

Російські війська атакували Холодногірський район Харкова безпілотником "Молнія".

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. 

"Маємо попередню інформацію про удар ворожим БПЛА типу «Молнія» по Холодногірському району", - написав він у Telegram. 

Терехов додав, що влучання сталося по дитячому майданчику. У навколишніх будинках вибито кілька вікон. На щастя, обійшлося без постраждалих та загиблих.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, є пошкодження скління вікон у багатоквартирному будинку. На місці ворожого удару працюють підрозділи ДСНС.

 
Теми: , ,
﻿
