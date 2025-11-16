Росіяни атакували Холодногірський район Харкова дроном "Молнія"

Російські війська атакували Холодногірський район Харкова безпілотником "Молнія".
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Маємо попередню інформацію про удар ворожим БПЛА типу «Молнія» по Холодногірському району", - написав він у Telegram.
Терехов додав, що влучання сталося по дитячому майданчику. У навколишніх будинках вибито кілька вікон. На щастя, обійшлося без постраждалих та загиблих.
За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, є пошкодження скління вікон у багатоквартирному будинку. На місці ворожого удару працюють підрозділи ДСНС.