У ніч на 17 листопада російські війська завдали ракетних ударів по місту Балаклія на Харківщині. Загинули люди. Серед поранених є діти.

Начальник ОВА Олег Синєгубов пише про одну загиблу людину, а начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов - про трьох. ДСНС теж повідомляє про трьох загиблих.

За даними рятувальників, 13 людей постраждали, з них 4 дитини.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки

Фото: ДСНС Наслідки ракетного удару у Балаклії

Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджено 9-ти та 5-поверхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі. Всі пожежі оперативно ліквідовані.

Раніше Карабанов писав, що 10 осіб зазнали поранень, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 року народження. Девʼять постраждалих госпіталізовані, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно.

Влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі.

На місці працювали рятувальники, медики та екстрені служби.