Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
​Ворог завдав ракетних ударів по Балаклії на Харківщині. Є загиблі та поранені (оновлено)

Серед поранених є діти. 

​Ворог завдав ракетних ударів по Балаклії на Харківщині. Є загиблі та поранені (оновлено)
наслідки ракетного удару у Балаклії
Фото: Харківська ОВА

У ніч на 17 листопада російські війська завдали ракетних ударів по місту Балаклія на Харківщині. Загинули люди. Серед поранених є діти. 

Начальник ОВА Олег Синєгубов пише про одну загиблу людину, а начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов - про трьох. ДСНС теж повідомляє про трьох загиблих. 

За даними рятувальників, 13 людей постраждали, з них 4 дитини.

Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки
Наслідки ракетного удару у Балаклії
Фото: ДСНС
Наслідки ракетного удару у Балаклії

Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджено 9-ти та 5-поверхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі. Всі пожежі оперативно ліквідовані.

Раніше Карабанов писав, що 10 осіб зазнали поранень, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 року народження. Девʼять постраждалих госпіталізовані, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно.

Влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі. 

На місці працювали рятувальники, медики та екстрені служби.

Наслідки ракетного удару у Балаклії
Фото: Балаклійська МВА
Наслідки ракетного удару у Балаклії
﻿
