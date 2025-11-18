Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Ворог вчора обстріляв 8 територіальних громад Сумщини

Постраждали 19 населених пунктів. 

Ворог вчора обстріляв 8 територіальних громад Сумщини
Фото: sumypost.com

Протягом доби російські війська здійснили понад 30 обстрілів по 19 населених пунктах у 8 територіальних громадах Сумської області. У Великописарівській громаді через атаку російського дрону 16 листопада загинув 60-річний чоловік.

Як зазначили у Сумській ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Білопільська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Зноб-Новгородська
  • Середино-Будська
  • Великописарівська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби: майже 20 ударів КАБ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Середино-Будській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові будівлі;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватний будинок та нежитлові приміщення;
  • у Шалигинській громаді зруйновано приватний будинок;
  • у Великописарівській громаді 16 листопада пошкоджено автомобіль.

Вдалося евакуювати 3 людини. За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 52 хвилини.
