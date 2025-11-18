Ворог вчора обстріляв 8 територіальних громад Сумщини

Протягом доби російські війська здійснили понад 30 обстрілів по 19 населених пунктах у 8 територіальних громадах Сумської області. У Великописарівській громаді через атаку російського дрону 16 листопада загинув 60-річний чоловік.
Як зазначили у Сумській ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Юнаківська
- Хотінська
- Білопільська
- Есманьська
- Шалигинська
- Зноб-Новгородська
- Середино-Будська
- Великописарівська.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби: майже 20 ударів КАБ.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові будівлі;
- в Есманьській громаді зруйновано приватний будинок та нежитлові приміщення;
- у Шалигинській громаді зруйновано приватний будинок;
- у Великописарівській громаді 16 листопада пошкоджено автомобіль.
Вдалося евакуювати 3 людини. За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 52 хвилини.