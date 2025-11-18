Ворог вчора обстріляв 8 територіальних громад Сумщини

Протягом доби російські війська здійснили понад 30 обстрілів по 19 населених пунктах у 8 територіальних громадах Сумської області. У Великописарівській громаді через атаку російського дрону 16 листопада загинув 60-річний чоловік.

Як зазначили у Сумській ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Юнаківська

Хотінська

Білопільська

Есманьська

Шалигинська

Зноб-Новгородська

Середино-Будська

Великописарівська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби: майже 20 ударів КАБ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Середино-Будській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові будівлі;

в Есманьській громаді зруйновано приватний будинок та нежитлові приміщення;

у Шалигинській громаді зруйновано приватний будинок;

у Великописарівській громаді 16 листопада пошкоджено автомобіль.

Вдалося евакуювати 3 людини. За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 52 хвилини.