Росіяни знову атакували залізницю: пошкоджено вокзал в Дніпрі і станції в Харківській області

Цієї ночі ворожа армія атакувала залізничну інфраструктуру Дніпра і Харківської області. Десятки дронів спрямувала на дніпровське приміське депо, що обслуговує приміські поїзди.

Суттєво зруйнований основний ремонтний цех. Про це повідомили в Мінгромад, нагадавши, що це вже друга атака на цей об’єкт за повномасштабну війну.

“Пошкоджений вокзал у Дніпрі. Вже розпочато розбір завалів, оперативне відновлення. Попри це ранкові електрички з Дніпра відправлено графіком”, – йдеться у повідомленні.

Атака на залізничну інфраструктуру

Також росіяни атакували залізничні станції в Харківській області. У Берестині травмовано залізничника. Пошкоджені вагони та інша інфраструктура чотирьох станцій.

“Терористичні удари прицільно спрямовані на знищення логістичної системи. Але попри обстріли, робимо все можливе, щоб тримати сполучення між громадами, оперативно відновлювати повноцінний рух за всіма напрямками”, – повідомили в міністерстві.