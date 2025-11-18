Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову атакували залізницю: пошкоджено вокзал в Дніпрі і станції в Харківській області

У Берестині поранено залізничника. 

Росіяни знову атакували залізницю: пошкоджено вокзал в Дніпрі і станції в Харківській області
Росія вдарила по залізничній інфраструктурі
Фото: Мінгромад і територій

Цієї ночі ворожа армія атакувала залізничну інфраструктуру Дніпра і Харківської області. Десятки дронів спрямувала на дніпровське приміське депо, що обслуговує приміські поїзди.

Суттєво зруйнований основний ремонтний цех. Про це повідомили в Мінгромад, нагадавши, що це вже друга атака на цей об’єкт за повномасштабну війну. 

 

“Пошкоджений вокзал у Дніпрі. Вже розпочато розбір завалів, оперативне відновлення. Попри це ранкові електрички з Дніпра відправлено графіком”, – йдеться у повідомленні.

Атака на залізничну інфраструктуру
Фото: Мінрозвитку громад і територій у Telegram
Атака на залізничну інфраструктуру

Також росіяни атакували залізничні станції в Харківській області. У Берестині травмовано залізничника. Пошкоджені вагони та інша інфраструктура чотирьох станцій.

“Терористичні удари прицільно спрямовані на знищення логістичної системи. Але попри обстріли, робимо все можливе, щоб тримати сполучення між громадами, оперативно відновлювати повноцінний рух за всіма напрямками”, – повідомили в міністерстві. 
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies