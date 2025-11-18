А Нікопольщину російська армія атакувала ще й FPV-дронами та артилерією.

У ніч на 18 листопада російська армія атакувала Дніпропетровщину ударними безпілотниками, FPV-дронами та артилерією. Поранені двоє людей. Над областю збили 33 безпілотники ворога.

Про це повідомив в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко та Суспільне.

Внаслідок масованої атаки у Дніпрі постраждали двоє людей. 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки

Виникли одразу декілька пожеж. Понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, 6 багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще 3 – знищені. За даними Суспільного, пошкоджена будівлю редакції мовника у Дніпрі та Українського Радіо.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району зайнялося на території приватного домоволодіння. У Самарівському та Павлоградському районах пошкоджена інфраструктура.

Нікопольщину російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру, Покровській і Червоногригорівській громадах.