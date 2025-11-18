Оборонці знищили вчора 960 окупантів і 13 ворожих артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 960 окупантів, 13 артилерійських систем, РСЗВ, ППО та 43 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 1 160 380 солдатів.

