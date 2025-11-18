Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Оборонці знищили вчора 960 окупантів і 13 ворожих артсистем

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 1 160 380 солдатів. 

Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 960 окупантів, 13 артилерійських систем, РСЗВ, ППО та 43 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 160 380 (+960) осіб 
  • танків – 11 355 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 594 (+0) од.
  • артилерійських систем – 34 499 (+13) од.
  • РСЗВ – 1 545 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 247 (+1) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 793 (+294) од.
  • крилаті ракети – 3 940 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 579 (+43) од.
  • спеціальна техніка – 4 000 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
