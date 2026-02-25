Катування та незаконні затримання в Старобільському СІЗО на Луганщині: слухання справи відклали

Справу передали до суду у 2025 році і на підготовчому етапі було прийнято рішення про проведення судового розгляду в закритому судовому засіданні. 20 лютого мало відбутися 12-те судове засідання з розгляду обвинувального акту стосовно Охріменка. Проте цього не сталося, оскільки повістка про виклик обвинуваченого до суду не була опублікована на сайті “Голос України” – через відсутність фінансування. Що саме йому інкримінують та у чому ще звинувачують – у нашому матеріалі.

У Синельниківському міськрайонному суді Дніпропетровської області слухають справу Ігоря Охріменка, так званого “начальника Старобільського СІЗО”, якого обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни.

Фото: antydot.info Старобільський слідчий ізолятор

Окупаційні війська у березні 2022 року на базі Державної установи “Старобільський слідчий ізолятор” створили т.з. “Старобільський слідчий ізолятор управління виконання покарань міністерства внутрішніх справ Луганської народної республіки”. Під виглядом цієї установи насправді було створено місце для незаконного утримання цивільних та катувань.

Її очолив сорокарічний уродженець м. Свердловськ Луганської області Ігор Охріменко. Справа в суді розглядається за процедурою in absentia, тобто без участі обвинуваченого.

Вивчають письмові докази

Попри значний суспільний інтерес до справи, суддею було ухвалено рішення про її розгляд у закритому судовому засіданні. Про те, на якому етапі перебуває справа, ми запитали Сергія Білого, заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури.

За його словами, підготовчий етап у справі закінчився у травні 2025 року і наразі її слухають по суті.

“З ініціативою про проведення закритого судового засідання виступив захисник обвинуваченого за обвинувальним актом за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Після об'єднання обвинувальних актів захист обвинуваченого здійснює захисник в провадження за ч. 7 ст. 111-1 КК України. Станом на лютий поточного року ми перейшли до дослідження письмових доказів. Загальний обсяг цих доказів сягає близько 5 томів – це 1250 сторінок. Наразі, ми вже дослідили 500 сторінок”, – сказав прокурор.

Фото: CБУ

У справі четверо потерпілих: двоє жінок та чоловіків

Наступним етапом буде вивчення показів свідків. Як заявив Сергій Білий, Кримінальний процесуальний кодекс в умовах війни дозволяє їм вивчати відеопротоколи допитів свідків, аби не залучати їх до судового процесу та не спричинити ризик повторної травматизації.

Потерпілими у цій справі на даному етапі є чотири особи: дві жінки та двоє чоловіків.

“Хтось із них – приватний підприємець, хтось – працював в органах місцевого самоврядування, а хтось – взагалі без постійного місця роботи. Вони були затримані різними військовими підрозділами збройних сил РФ та так званої “ЛНР” у різних районах – Сватівський, Новопсковський та Старобільський, й доставлені до приміщення “Старобільського слідчого ізолятора” у період з вересня по грудень 2022 року”, – сказав С.Білий.

Як сказано у тексті підозри, у слідчому ізоляторі потерпілі не отримували належного харчування: їхній раціон обмежувався невеликими порціями каші зранку та ввечері, а на обід подавали суп із залишками тієї ж каші. Декому з них приносили холодний чай, макарони та їжу, що нагадувала об’їдки. Технічна вода з-під крана була практично непридатною для споживання.

У камерах були таргани та щурі, вентиляція фактично відсутня, а стіни вкриті пліснявою. Через обмежений доступ до технічної води та відсутність опалення потерпілі не могли підтримувати належний рівень особистої гігієни. На прогулянки для перебування на свіжому повітрі їх також не виводили.

Фото: змі окупантів

Обʼєднали дві справи

За словами державного обвинувача, Охріменко знав та умисно встановив неналежні санітарний та харчовий режим, які були недостатніми для належного підтримання здоровʼя утримуваних осіб та не відповідають режимам вʼязниць окупованої країни, а також не забезпечив надання медичної допомоги.

“Таким чином Охріменко обґрунтовно звинувачується у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни і звинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, вчиненого за попередньою змовою групи осіб. Санкція ч.2. ст.28, ч.1. ст.438 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, і сторона обвинувачення наполягатиме на максимальному терміні”, – прокоментував прокурор.

Вищезгадану справу обʼєнали зі справою про колабораційну діяльність, у якій звинувачується Ігор Охріменко.

“Слідство встановило, що обвинувачений до початку збройної агресії Росії проти України у 2014 році був працівником пенітенціарної системи України і обіймав посаду у Брянківській виправній колонії. За цим фактом було допитано декількох свідків, які працювали з ним тоді і не зрадили присязі та покинули тимчасово окуповану територію. Тож, до суду був направлений обвинувальний акт за фактом зайняття посади в органах окупаційної влади. Суд задовольнив клопотання про обʼєнання цих справ ”, – додав С.Білий.

У суді інтереси обвинуваченого представляє адвокатка від Центру безоплатної правової допомоги Наталія Авдєєва. За її словами, кримінальне провадження знаходиться на стадії дослідження зібраних доказів. Вона додала, що останнє судове засідання перенесене на іншу дату у звʼязку з відсутністю публікації в газеті “Голос України” про виклик обвинуваченого на конкретну дату судового засідання.

Немає фінансування

Ми вирішили дізнатися у звʼязку з чим не відбулася публікація повістки про виклик до суду, оскільки в лютому це вже не перше перенесення судового слухання у справах про воєнні злочини, куди ходила журналістка. Так, у Територіальному управлінні Державної судової адміністрації у Дніпропетровській області нам повідомили, що повістки не публікуються через відсутність фінансування. Наш співрозмовник на питання, як довго це триває і коли фінансування буде виділене, не відповів, порадивши надіслати офіційний запит. Запит ми надішлемо і відповідь опублікуємо.

Матеріал підготовлено в межах менторської програми «Правосуддя в фокусі медіа», що впроваджується ГО «Вектор прав людини» у співпраці з Радою суддів України та Національною спілкою журналістів України за підтримки CEELI Institute (Прага). Зміст матеріалу є відповідальністю автора і не обов'язково відображає погляди організаторів та донорів проєкту.