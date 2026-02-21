На підконтрольну Україні територію Херсонщини повернули ще двох підлітків.

З початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути 31 дитину.

На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще двох підлітків. Діти у безпеці та отримують всю необхідну допомогу.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Серед дітей, яких вдалося повернути – сімнадцятирічна дівчина. "Представники російської спецслужби увірвалися до її дому, незаконно провели обшук і перевіряли гаджети, направляючи зброю на її маму. Вони погрожували забрати дівчину до інтернату, а матір – відправити "на підвал", – ідеться у повідомленні.

Зараз діти з родинами перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу у центрах "Надії та відновлення".

Порятунок дітей відбувся у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки роботі команди "Save Ukraine".

З початку 2026 року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули 31 дитину.