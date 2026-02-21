"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСуспільствоЖиття

На підконтрольну Україні територію Херсонщини повернули ще двох підлітків.

З початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути 31 дитину.

На підконтрольну Україні територію Херсонщини повернули ще двох підлітків.
В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Андрій Єрмак

На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще двох підлітків. Діти у безпеці та отримують всю необхідну допомогу.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Серед дітей, яких вдалося повернути – сімнадцятирічна дівчина. "Представники російської спецслужби увірвалися до її дому, незаконно провели обшук і перевіряли гаджети, направляючи зброю на її маму. Вони погрожували забрати дівчину до інтернату, а матір – відправити "на підвал", – ідеться у повідомленні. 

Зараз діти з родинами перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу у центрах "Надії та відновлення".

Порятунок дітей відбувся у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки роботі команди "Save Ukraine". 

З початку 2026 року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули 31 дитину.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies