Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі Херсонщини

Росія атакувала житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодила шість приватних будинків.

Окупанти били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі Херсонщини
Фото: Вікіпедія

Минулої доби російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі Херсонської області.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Берегове, Кізомис, Олександрівка, Ромашкове, Янтарне, Незламне, Велетенське, Новодмитрівка, Розлив, Правдине, Микільське, Токарівка, Берислав, Новорайськ, Качкарівка, Новоолександрівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Окупанти атакували житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили шість приватних будинків. Також окупанти понівечили складські приміщення та приватні автомобілі. 

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Водночас очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що вже сьогодні зранку російські окупаційні війська здійснили низку атак безпілотниками на територію одного з комунальних підприємств Херсона.

Унаслідок ворожих ударів пошкоджено кілька одиниць транспорту, допоміжні споруди. Люди не травмувались.

