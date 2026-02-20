Минулої доби російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі Херсонської області.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Берегове, Кізомис, Олександрівка, Ромашкове, Янтарне, Незламне, Велетенське, Новодмитрівка, Розлив, Правдине, Микільське, Токарівка, Берислав, Новорайськ, Качкарівка, Новоолександрівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Окупанти атакували житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили шість приватних будинків. Також окупанти понівечили складські приміщення та приватні автомобілі.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Водночас очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що вже сьогодні зранку російські окупаційні війська здійснили низку атак безпілотниками на територію одного з комунальних підприємств Херсона.

Унаслідок ворожих ударів пошкоджено кілька одиниць транспорту, допоміжні споруди. Люди не травмувались.

Росіяни атакували дронами територію комунального підприємства у Херсоні