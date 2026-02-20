Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни 20 разів обстріляли Сумську область

До лікарів звернулася жінка поранена унаслідок обстрілу 18 лютого.

Росіяни 20 разів обстріляли Сумську область
Фото: З відкритих джерел

За минулу добу росіяни 20 разів обстріляли Сумську область, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

Армія окупантів вдарила по 14 населених пунктах у 10 громадах області.

До медичного закладу звернулася 56-річна жінка із Середино-Будської громади, поранена 18 лютого внаслідок мінометного обстрілу. Медики надають їй необхідну допомогу.

Пошкодження:

  • Середино-Будська, Есманська громади – зруйновані приватні житлові будинки;
  • Хутір-Михайлівська, Зноб-Новгородська громади – пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

З області евакуйовано 6 людей. Повітряна тривога тривала 18 годин 33 хвилини.

﻿
