Росіяни 20 разів обстріляли Сумську область

До медичного закладу звернулася 56-річна жінка із Середино-Будської громади, поранена 18 лютого внаслідок мінометного обстрілу. Медики надають їй необхідну допомогу.

Армія окупантів вдарила по 14 населених пунктах у 10 громадах області.

