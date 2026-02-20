За минулу добу росіяни 20 разів обстріляли Сумську область, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.
Армія окупантів вдарила по 14 населених пунктах у 10 громадах області.
До медичного закладу звернулася 56-річна жінка із Середино-Будської громади, поранена 18 лютого внаслідок мінометного обстрілу. Медики надають їй необхідну допомогу.
Пошкодження:
- Середино-Будська, Есманська громади – зруйновані приватні житлові будинки;
- Хутір-Михайлівська, Зноб-Новгородська громади – пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.
З області евакуйовано 6 людей. Повітряна тривога тривала 18 годин 33 хвилини.