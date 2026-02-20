Росіяни атакували газову інфраструктуру в Полтавській області

Армія Росії атакувала нафтогазову інфраструктуру в Полтавській області. Удар провела безпілотниками.
Внаслідок атаки є значні руйнування, станом на 10 ранку на об’єкти тривала пожежа. Про це повідомили в “Нафтогазі”.
ДСНС бореться з вогнем.
“Це черговий цілеспрямований удар по нашій нафтогазовій інфраструктурі. Щира вдячність ДСНС та бригадам Нафтогазу, що займаються ліквідацією наслідків цих атак, працюють на межі можливостей і під загрозою повторних обстрілів”, – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Від початку року Росія провела понад 20 разів атакував об’єкти Групи Нафтогаз.
- Попереднього удару по газовій інфраструктурі регіону ворог завдав 8 лютого. Це було дев'ятнадцятою атакою.