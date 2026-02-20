Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоПодії

Росіяни атакували газову інфраструктуру в Полтавській області

Росіяни атакували газову інфраструктуру в Полтавській області
Нафтогаз закачав близько 1.6 млрд. куб. м газу в ПСГ з початку сезону
Фото: Нафтогаз

Армія Росії атакувала нафтогазову інфраструктуру в Полтавській області. Удар провела безпілотниками.

Внаслідок атаки є значні руйнування, станом на 10 ранку на об’єкти тривала пожежа. Про це повідомили в “Нафтогазі”

ДСНС бореться з вогнем. 

“Це черговий цілеспрямований удар по нашій нафтогазовій інфраструктурі. Щира вдячність ДСНС та бригадам Нафтогазу, що займаються ліквідацією наслідків цих атак, працюють на межі можливостей і під загрозою повторних обстрілів”, – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Від початку року Росія провела понад 20 разів атакував об’єкти Групи Нафтогаз.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies