ГоловнаСуспільствоВійна

Правоохоронці заявили про знешкодження на Полтавщині угруповання, яке виготовляло психотропи

Щомісячний «обіг» складав понад 70 млн грн.

Фото: СБУ

СБУ та Національна поліція затримали у Полтаві організатора та чотирьох учасників групи, яку підозрюють у контрабанді прекурсорів і виготовленні психотропної речовини α-PVP.

За даними слідства, фігуранти ввозили в Україну іноземні прекурсори, приховуючи їх серед товарів широкого вжитку. Сировину доставляли до нарколабораторії, облаштованої в орендованому будинку в Полтавському районі. Готову продукцію збували в різних регіонах через дилерів — особисто або через «закладки».

Правоохоронці оцінюють щомісячний обіг у понад 70 млн грн. Організатором називають 36-річного мешканця Полтави.

Під час обшуків вилучили понад 11 кг α-PVP, майже 6 тис. літрів прекурсорів, кокаїн, обладнання для виготовлення психотропів, автомобілі, а також телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки й записи.

Затриманим повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема щодо контрабанди, незаконного виробництва та збуту психотропів, використання коштів від їх обігу та організації місць для виготовлення наркотиків.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. Максимальна санкція — до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

﻿
