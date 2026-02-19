Пресслужба Верховної Рада заявила, що нещодавнє захворювання нардепів не пов’язані з харчуванням в їдальні парламенту

Як йдеться у заяві, такий висновок зробив Центр превентивної медицини Державного управління справами на підставі отриманих результатів розслідування.

Зазначається, що після повідомлень про можливі випадки отруєння Апарат Верховної Ради України негайно ініціював проведення комплексу заходів із залученням відповідних фахівців.

Так, представниками Центру превентивної медицини Державного управління справами було проведено перевірку їдальні та її працівників, документації, продуктів харчування, процесу приготування їжі, проведено дослідження води питної та води для приготування їжі тощо. Для проведення лабораторних досліджень також були залучені фахівці Київського міського та обласного центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.

Дослідженням методом ПЛР встановлено, що в осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу – норовірус (гостре інфекційне захворювання, що часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом).

Апарат вжив додаткових заходів для недопущення поширення інфекції.

Раніше в медіа почали ширитися дані про те, що частина парламентарів була відсутня 12 лютого на засіданні у зв’язку з харчовим отруєнням. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що відсутність частини справді пов'язана з отруєнням.