Міноборони: український ОПК забезпечує понад 50% потреб Сил оборони та виходить на спільне виробництво з Європою

Відомство повідомило, що українська оборонка з 2022 року зросла у 50 разів.

Міноборони: український ОПК забезпечує понад 50% потреб Сил оборони та виходить на спільне виробництво з Європою
Ганна Гвоздяр
Фото: Макс Требухов

Оборонно-промисловий комплекс України за час повномасштабної війни збільшив виробничі спроможності у 50 разів — до $50 млрд. Нині українські виробники забезпечують понад половину потреб Сил оборони в озброєнні.

Про це заявила радниця міністра оборони Ганна Гвоздяр під час дискусії «Європейське промислове стримування: уроки та висновки безпосередньо з України та Європи» на Мюнхенській безпековій конференції.

За її словами, на полях форуму українські компанії уклали кілька угод про спільне виробництво розвідувальних БпЛА, ударних безпілотників середньої дальності, багатороторних дронів та наземних безпілотних систем.

Під час конференції в Українському домі відбулася виставка ZBROYA, де представили зразки сучасного українського озброєння, зокрема безпілотні системи. Окрему експозицію присвятили засобам протидії дронам типу Shahed.

