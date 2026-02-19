В Україні арештували активи російського бізнесмена Зарубіна, який фінансує війну

Йдеться про 13 об’єктів комерційної нерухомості та корпоративні права на 8 видобувних компаній. Серед найбільших активів – завод абразивів на Кіровоградщині.

За матеріалами Служби безпеки України арештовано активи російського бізнесмена Вадима Зарубіна, який причетний до фінансування війни проти України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Йдеться про 13 об’єктів комерційної нерухомості та корпоративні права на 8 видобувних компаній в Україні на загальну суму понад 50 млн грн. Серед найбільших активів росіянина – завод абразивів на Кіровоградщині.

В СБУ зазначили, що арешт не дозволить росіянину "переписати" майно на підставних осіб, щоб уникнути подальшої націоналізації в дохід України.

Як встановило розслідування, Зарубін регулярно перераховував частину прибутків підконтрольних підприємств на потреби російських окупаційних військ. Найбільші видатки він спрямовував на придбання позашляховиків, безпілотних систем та паливно-мастильних матеріалів для армії РФ.

Для виведення коштів Зарубін використовував мережу підконтрольних компаній.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оскільки зловмисник перебуває за межами України, тривають заходи для притягнення його до відповідальності.