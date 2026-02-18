Уряд Італії рекомендує переглянути участь російських спортсменів в Паралімпійських іграх

Міністри розкритикували рішення МОК щодо допуску російських і білоруських спортсменів під їх прапорами.

В уряді Італії рекомендують переглянути участь російських спортсменів в Паралімпіаді-2026. Повідомляє AGI.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні та міністр спорту Андреа Абоді розкритикували рішення МОК допустити російських та білоруських спортсменів до Паралімпійських ігор у Мілані під їхніми відповідними прапорами.

«Уряд Італії висловлює свою категоричну незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету допустити шістьох російських та чотирьох білоруських спортсменів до Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані з їхніми національними емблемами, включаючи національні гімни», – йдеться в заяві .

Міністри заявили, що Італія, разом з 33 іншими країнами та Європейською комісією, повторює свою незгоду з рішенням про повне відновлення діяльності Паралімпійських комітетів Росії та Білорусі та повторює свою безумовну підтримку України.

«Італійський уряд закликає Міжнародний паралімпійський комітет переглянути це рішення. Тривале порушення Росією перемир'я та олімпійських і паралімпійських ідеалів, яке підтримує Білорусь, несумісне з участю її спортсменів в Іграх, окрім як нейтральних індивідуальних спортсменів», – наголосили міністри в спільній заяві .