Шістьом росіянами і чотирьом білорусам дозволили змагатися на Паралімпіаді під своїми прапорами

Шість російських та чотири білоруських спортсмени змагатимуться під прапорами своїх країн на майбутніх зимових Паралімпійських іграх в Італії, повідомляє BBC.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року стартують 6 березня в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.

Міжнародний паралімпійський комітет підтвердив, що 10 спортсменів отримали запрошення від двосторонньої комісії для участі в змаганнях з пара альпійських лиж, пара лижних гонок та пара сноубордингу на Іграх Мілан-Кортіна.

Це буде перший випадок з часів Ігор у Сочі 2014 року, коли російський прапор піднімуть на Паралімпійських іграх.

Президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич назвав заяву жахливою. “Я дуже, дуже розлючений і обурений рішенням дозволити шістьом російським спортсменам змагатися під їхнім національним прапором”, – сказав він у коментарі AFP.

Водночас, незважаючи на присутність Росії, мова про бойкот Києвом Паралімпійських ігор не йде. “Якщо ми не поїдемо, то… дозволимо Путіну здобути перемогу над українськими паралімпійцями та над Україною, виключивши нас з Ігор”, – сказав Сушкевич.