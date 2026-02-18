Жодна з українок не пройшла до фіналу змагань з лижної акробатики в рамках Олімпійських ігор-2026 в Італії.

Про це повідомляє LB.ua.

Україну в кваліфікації представили четверо фристайлісток: Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Неллі Попович і Оксана Яцюк.

У рамках першого етапу кваліфікації усі українки впали під час приземлення. Їм вдалося покращити свій результат, але ніхто з них не пройшов до фіналу.

Фото: EPA/UPG Ангеліна Брикіна під час своєї спроби на Олімпіаді-2026

Фото: EPA/UPG Українська фристайлістка Ангеліна Брикіна

Найкращий результат у Ангеліни Брикіної (79,84 бала) – 13-те місце. Різниця між нею і американкою Тасією Теннер, яка посіла 12-ту сходинку, склала 0,25 бала.

Фото: EPA/UPG Діана Яблонська під час своєї спроби на Олімпійських іграх-2026

Фото: EPA/UPG Момент падіння української фристайлістки Неллі Попович

Фото: EPA/UPG Фристайлістка Неллі Попович виконує стрибок

Фото: EPA/UPG Оксана Яцюк виступає на Олімпіаді-2026

Яблонська завершила кваліфікацію на 18-й сходинці (69,89), Попович – 19-та (64,22), Яцюк – 20-та (62,68).

Кваліфікація в лижній акробатиці серед чоловіків запланована на 19 лютого.