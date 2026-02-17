Олімпіаді-2026: українські біатлоністи фінішували 16-ми в естафеті

Найгірший результат української команди з 1998 року.

Сьогодні, 17 лютого, в Італії провели чоловічу естафету з біатлону в рамках Олімпійських ігор-2026.

Про це повідомляє LB.ua.

Україну представили Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк.

Упродовж гонки українці допустили 12 промахів на вогневих рубежах і отримали 2 штрафних кола. У підсумку команда України посіла 16-те місце. Цей результа став найгіршим з 1998 року – тоді українці фінішували 18-ми.

Першими до фінішу прийшли французи, які вперше стали олімпійськими чемпіонами в чоловічій естафеті. Срібні медалі здобула команда Норвегії бронзові – Швеції.

Нагадаємо, Віталій Мандзин і Дмитро Підручний вийшли до масстарту Олімпіади-2026. Він запланований на 20 лютого. Початок – о 15:15.

Біатлонну програму на Іграх-2026 продовжить жіноча естафета. Вона відбудеться завтра, 18 лютого.