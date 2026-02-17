FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСпорт

Олімпіаді-2026: українські біатлоністи фінішували 16-ми в естафеті

Найгірший результат української команди з 1998 року.

Олімпіаді-2026: українські біатлоністи фінішували 16-ми в естафеті
Український біатлоніст Віталій Мандзин
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 17 лютого, в Італії провели чоловічу естафету з біатлону в рамках Олімпійських ігор-2026.

Про це повідомляє LB.ua.

Україну представили Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк.

Упродовж гонки українці допустили 12 промахів на вогневих рубежах і отримали 2 штрафних кола. У підсумку команда України посіла 16-те місце. Цей результа став найгіршим з 1998 року – тоді українці фінішували 18-ми. 

Першими до фінішу прийшли французи, які вперше стали олімпійськими чемпіонами в чоловічій естафеті. Срібні медалі здобула команда Норвегії бронзові – Швеції.

Нагадаємо, Віталій Мандзин і Дмитро Підручний вийшли до масстарту Олімпіади-2026. Він запланований на 20 лютого. Початок – о 15:15.

Біатлонну програму на Іграх-2026 продовжить жіноча естафета. Вона відбудеться завтра, 18 лютого.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies