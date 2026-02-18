Олімпіада-2026: розклад змагань 18 лютого

Сьогодні, 18 лютого, відбудеться жіноча естафета з біатлону на Олімпійських іграх-2026 в Італії.

Про це повідомляє LB.ua.

Загалом українці візьмуть участь у п’яти дисциплінах.

Розклад виступів українців 18 лютого:

10:45. Лижні перегони (командний спринт, кваліфікація)

11:00. Гірськолижний спорт (слалом, перша спроба, жінки)

11:00. Фристайл (акробатика, кваліфікація, жінки)

11:15. Лижні перегони (спринт, кваліфікація, чоловіки)

12:45. Лижні перегони (командний спринт, фінал, жінки)

13:00. Фристайл (акробатика, фінал, жінки)

13:15. Лижні перегони (командний спринт, фінал, чоловіки)

14:30. Гірськолижний спорт (слалом, друга спроба, жінки)

15:45. Біатлон (жіноча естафета)

21:15. Шорт-трек (500 м, чвертьфінал, чоловіки): Олег Гандей

22:27. Шорт-трек (500 м, фінал, чоловіки)

Офіційним транслятором Олімпіади-2026 є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції будуть доступні на Суспільне Спорт: телеканал Суспільне спорт, місцеві канали Суспільного, "Радіо Промінь" та сайт Суспільного.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого.