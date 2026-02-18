Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСпорт

Олімпіада-2026: розклад змагань 18 лютого

Українці змагаються у п’яти дисциплінах.

Олімпіада-2026: розклад змагань 18 лютого
Олександра Меркушина
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 18 лютого, відбудеться жіноча естафета з біатлону на Олімпійських іграх-2026 в Італії.

Про це повідомляє LB.ua.

Загалом українці візьмуть участь у п’яти дисциплінах.

Розклад виступів українців 18 лютого:

  • 10:45. Лижні перегони (командний спринт, кваліфікація) 
  • 11:00. Гірськолижний спорт (слалом, перша спроба, жінки)
  • 11:00. Фристайл (акробатика, кваліфікація, жінки)
  • 11:15. Лижні перегони (спринт, кваліфікація, чоловіки) 
  • 12:45. Лижні перегони (командний спринт, фінал, жінки)
  • 13:00. Фристайл (акробатика, фінал, жінки)
  • 13:15. Лижні перегони (командний спринт, фінал, чоловіки)
  • 14:30. Гірськолижний спорт (слалом, друга спроба, жінки) 
  • 15:45. Біатлон (жіноча естафета)
  • 21:15. Шорт-трек (500 м, чвертьфінал, чоловіки): Олег Гандей 
  • 22:27. Шорт-трек (500 м, фінал, чоловіки)

Офіційним транслятором Олімпіади-2026 є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції будуть доступні на Суспільне Спорт: телеканал Суспільне спорт, місцеві канали Суспільного, "Радіо Промінь" та сайт Суспільного. 

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2026 триватимуть до 22 лютого.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies