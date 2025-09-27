Міжнародний паралімпійський комітет відновив Росію та Білорусь у правах

Наразі залишається невідомим, чи зможуть спортсмени з РФ та Білорусі виступати на змаганнях із національною символікою.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) вирішив не продовжувати відсторонення Росії та Білорусі.

Про це ідеться на офіційному сайті організації.

У суботу, 27 вересня, на засіданні Генеральної Асамблеї члени МПК проголосували проти продовження часткового відсторонення двох країн. Раніше пропозицію про повне відсторонення Росії підтримали 111 делегатів, 55 були проти, а 11 утрималися — цього виявилося недостатньо для ухвалення рішення.

Аналогічно не підтримали і часткове відсторонення Білорусі.

Рішення означає, що національні паралімпійські комітети Росії та Білорусі відновлюють повні права та привілеї членів МПК.

Членство російського та білоруського паралімпійських комітетів було призупинено у листопаді 2022 року через порушення конституційних обов’язків членства. Рішення ухвалили на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

МПК наразі не пояснив, чи зможуть спортсмени з Росії та Білорусі виступати на змаганнях із національною символікою.

Рішення ухвалили напередодні зимових Паралімпійських ігор 2026 року, які стартують 6 березня в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо.