Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСпорт

Українські ветерани вперше перепливли протоку Боніфачо

Заплив відбувся в межах міжнародного проєкту Neda el Món, який щороку об’єднує спортсменів з усього світу.

Українські ветерани вперше перепливли протоку Боніфачо
Фото: OTF

22 вересня троє українських ветеранів із ампутаціями перепливли 12,8 кілометрів відкритимиводами протоки Боніфачо, що з’єднує Корсику та Сардинію. Заплив відбувся в межах міжнародного проєкту Neda el Món, який щороку об’єднує спортсменів з усього світу.

Про це LB.ua повідомила спільнота "One team force"

Українська команда у складі Ігоря Олійника, Дем’яна Дудлі, Максима Грінченко разом із 24 міжнародними плавцями подолали один із найскладніших і найнепередбачуваніших марштрутів.

“Цей заплив – про стійкість і єдність. Ми хотіли показати, що українці вміють перемагати – і у воді, і в житті. Для нас це не лише спортивнийрезультат, а й спосіб розповісти світу про силу духу України”, – зазначив учасник команди Дем'ян Дудля.

Шквальний дощ, грім і хвилі на світанку не стали на заваді запливу та українській команді. Наші ветерани подолали 12,8 км за 4 години 50 хвилин – результат, що вразив не лише їх самих та команду підтримки, а й організаторів.

Боніфачо – це командний заплив. 24 учасники, розподілені на 7 груп, стартували разом і чекали один одного на фініші. Фініш на скелястих берегах під прапором України зустріли оплесками міжнародної спільноти.  

Фото: OTF

Фото: OTF

 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies