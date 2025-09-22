Заплив відбувся в межах міжнародного проєкту Neda el Món, який щороку об’єднує спортсменів з усього світу.

Про це LB.ua повідомила спільнота "One team force"

Українська команда у складі Ігоря Олійника, Дем’яна Дудлі, Максима Грінченко разом із 24 міжнародними плавцями подолали один із найскладніших і найнепередбачуваніших марштрутів.

“Цей заплив – про стійкість і єдність. Ми хотіли показати, що українці вміють перемагати – і у воді, і в житті. Для нас це не лише спортивнийрезультат, а й спосіб розповісти світу про силу духу України”, – зазначив учасник команди Дем'ян Дудля.

Шквальний дощ, грім і хвилі на світанку не стали на заваді запливу та українській команді. Наші ветерани подолали 12,8 км за 4 години 50 хвилин – результат, що вразив не лише їх самих та команду підтримки, а й організаторів.

Боніфачо – це командний заплив. 24 учасники, розподілені на 7 груп, стартували разом і чекали один одного на фініші. Фініш на скелястих берегах під прапором України зустріли оплесками міжнародної спільноти.

Фото: OTF