Жіноча збірна України з тенісу не змогла вийти у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

У Китаї завершилися зустрічі півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг між жіночими збірними України та Італії з тенісу.

Збірна України поступилась діючим чемпіонкам італійкам з рахунком 1:2.

Долю протистояння вирішив парний поєдинок. В ньому Людмила та Надія Кіченок поступилися Сарі Еррані та Жасмін Паоліні з рахунком 2:6, 3:6.

Перед тим Марта Костюк перемогла Елізабетту Коччаретто (6:2, 6:3) а Еліна Світоліна поступилася Жасмін Паоліні (8-й номер світового рейтингу) (6:3, 4:6, 4:6).

В іншому півфіналі Кубка Біллі Джін Кінг 20 вересня зустрінуться тенісистки збірних США та Великобританії.