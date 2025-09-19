Жіноча збірна України з тенісу не змогла вийти у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
ГоловнаСпорт

Жіноча збірна України з тенісу не змогла вийти у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Українки поступились італійкам з рахунком 1:2.

Жіноча збірна України з тенісу не змогла вийти у фінал Кубка Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу не змогла вийти у фінал Кубка Біллі Джин Кінг
Фото: БТУ

У Китаї завершилися зустрічі півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг між жіночими збірними України та Італії з тенісу.

Збірна України поступилась діючим чемпіонкам італійкам з рахунком 1:2.

Долю протистояння вирішив парний поєдинок. В ньому Людмила та Надія Кіченок поступилися Сарі Еррані та Жасмін Паоліні з рахунком 2:6, 3:6.

Перед тим Марта Костюк перемогла Елізабетту Коччаретто (6:2, 6:3) а Еліна Світоліна поступилася Жасмін Паоліні (8-й номер світового рейтингу) (6:3, 4:6, 4:6).

В іншому півфіналі Кубка Біллі Джін Кінг 20 вересня зустрінуться тенісистки збірних США та Великобританії.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies