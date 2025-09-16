Веслувальниця Людмила Лузан: «Нинішній сезон найкращий у моїй кар’єрі»

Українка здобула чотири золоті нагороди на Чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное.

Українська веслувальниця на каное Людмила Лузан, яку Національний олімпійський комітет (НОК) визнав спортсменкою серпня 2025 року, поділилася враженнями від здобуття чотирьох золотих медалей на Чемпіонаті світу з веслування в Мілані.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

«Усі дистанції, на яких я виступала, були золотими. Я пишаюся собою, пишаюся тим, що представляю Україну. На щастя, наш гімн чули багато разів», – сказала вона.

В активі Людмили дві золоті нагороди в індивідуальних гонках і ще дві – у двійці з Іриною Федорів (200 і 500 метрів). За словами веслувальниці, вона відчувала, що на світовій першості в Мілані їй вдасться здобути медалі.

«У мене були відчуття, що нашій двійці буде до снаги перемогти. Я бачила, яку швидкість ми розвиваємо на тренуванні. Поки не поїхали на змагання, це були лише думки. Коли стали на старт, то зрозуміли, що все реально. Я щаслива! В одиночці, до слова, я теж почувалася добре. Нинішній сезон найкращий моїй кар’єрі веслувальниці», – зауважила каноїстка.

Упродовж кар’єри вона також тричі здобувала срібні медалі Олімпійських ігор. Людмила переконана, що може стати олімпійською чемпіонкою.

«Я думаю, що все реально. Минулоріч я не думала, що зможу приїхати першою на дистанції 200 метрів. На Чемпіонаті світу змогла. Говорити мало, бо треба ставати й робити. Моя мрія – золота медаль Олімпійських ігор. Я вважаю, що реально здобути й дві золоті нагороди Олімпіади. Не хочу багато говорити з цього приводу», – підсумувала вона.

Нагадаємо, після Чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное Людмила Лузан стала рекордсменкою України за кількістю золотих нагород на одній світовій першості.

Загалом у доробку каноїстки – вісім золотих медалей із Чемпіонатів світу.