Судаков дебютував за "Бенфіку", Трубін вперше пропустив

У матчі 5-го туру чемпіонату Португалії з футболу відбулася знакова для українських вболівальників подія - за "Бенфіку" свої перші хвилини на полі провів хавбек нашої збірної Георгій Судаков.

Ексгравець "Шахтаря" вийшов на заміну у матчі із "Санта-Кларою" на 72-ій хвилині і взяв участь у кількох потенційно небезпечних моментах: навішував зі штрафного, віддавав хороший пас на хід. Проте результативних дій поки не було.

Зі старту у воротах "орлів" грав ще один українець - Анатолій Трубін. Вдала для нього "суха" серія завершилася: у компенсований час захисник Отаменді невдалося скинув на голкіпера, і суперник скористався цим, щоб зрівняти рахунок. 1:1 у підсумку, це перший випадок цього сезону, коли Трубін пропустив м'яч.