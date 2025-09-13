Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСпорт

Судаков дебютував за "Бенфіку", Трубін вперше пропустив

"Орли" не змогли втримати перемогу.

Судаков дебютував за "Бенфіку", Трубін вперше пропустив
Георгій Судаков дебютував за "Бенфіку"
Фото: EPA/UPG

У матчі 5-го туру чемпіонату Португалії з футболу відбулася знакова для українських вболівальників подія - за "Бенфіку" свої перші хвилини на полі провів хавбек нашої збірної Георгій Судаков.

Ексгравець "Шахтаря" вийшов на заміну у матчі із "Санта-Кларою" на 72-ій хвилині і взяв участь у кількох потенційно небезпечних моментах: навішував зі штрафного, віддавав хороший пас на хід. Проте результативних дій поки не було.

Зі старту у воротах "орлів" грав ще один українець - Анатолій Трубін. Вдала для нього "суха" серія завершилася: у компенсований час захисник Отаменді невдалося скинув на голкіпера, і суперник скористався цим, щоб зрівняти рахунок. 1:1 у підсумку, це перший випадок цього сезону, коли Трубін пропустив м'яч. 
﻿
