Знизу постукали, або Ребров повинен піти

Перед грою було очевидно, що від підопічних Сергія Реброва очікуватимуть лише одного результату – перемоги. Вона могла б дещо підсолодити хоч і очікувану, але все ж болючу поразку від французів у першому матчі кваліфікації. Насправді ж матч проти азербайджанців став квінтесенцією тренерства Сергія Реброва, який уже понад два роки очолює «синьо-жовтих».

Національна команда України з футболу не змогла здобути перші три очки у відборі до ЧС. Завадила збірна Азербайджану – 122-га команда в рейтингу ФІФА, яка грала з новим від учора тренером.

Яким був план на гру?

У прев’ю до матчу ми акцентували на тому, що рівень сьогоднішніх суперників не порівнюваний. Один наш Олександр Зінченко коштує більше, ніж уся збірна Азербайджану. Різницю в класі було видно впродовж усього матчу, однак у підсумку це жодним чином не вплинуло на загальний результат.

Фото: Дан Балашов/УАФ Владислав Ванат під час матчу

Сергій Ребров зробив низку замін в основному складі команди порівняно з грою проти Франції. З перших хвилин на поле вийшли півзахисники Артем Бондаренко й Олег Очеретько, в нападі – Владислав Ванат. Водночас здалося, що плану на гру в «синьо-жовтих» не було.

Так, проглядалися певні домашні заготовки, зокрема довгі лонгболи у виконанні Забарного, Матвієнка й Зінченка, але глобально – нічого. Українці впевнено контролювали м’яч, який, до слова, азербайджанці не поспішали відбирати. Статистика не бреше – 26 проти 74 у цьому компоненті на користь збірної України за 90 хвилин гри. Проблема в тому, що володіння м’ячем не конвертувалося в гольові моменти.

У першому таймі українці пробили по воротах суперника п’ять разів, з яких лише один летів у площину. Слабкувато для команди, налаштованої на перемогу.

Кульмінація матчу

Після безгольової нічиєї завдання на другий тайм не змінилося. Забити вдалося в одній з нечисленних гострих атак. Зубков самотужки пройшов двох суперників на правому фланзі, прострілив на Судакова, який в один дотик вразив лівий кут воріт Махаммадалієва.

Фото: affa.az Махмудов пробиває пенальті

Після цього українці дещо зупинилися, але м’яч контролювали. Переломним став момент на 72-й хвилині. В одній зі спроб атакувати азербайджанці навісили у штрафний майданчик, м’яч після удару головою форварда господарів влучив у руку Зінченку. Як наслідок, грецький арбітр Васіліс Фотіас вказав на позначку. Пенальті реалізував лідер азербайджанців Махмудов. До слова, цей гол дозволив йому стати найкращим бомбардиром в історії збірної Азербайджану…

Далі були заміни від Реброва: на полі з’явилися Волошин, Шапаренко й Михайличенко. Українці намагалися тиснути, затиснувши суперника в штрафному майданчику, але забити не вдалося. Найбільш активним у заключній частині гри був… Забарний. Показово, як для такої гри.

Фото: Дан Балашов/УАФ Азербайджан – Україна

Після шести доданих хвилин арбітр зафіксував нічию – другу нічию для Азербайджану в 2025 році…

Терпи, терпець тебе шліфує

Після гри першим до журналістів вийшов головний тренер збірної України Сергій Ребров. Він зазначив, що погане поле в Баку завадило українцям створювати моменти. Звісно, азербайджанці ж грали проти України на газоні «Олд Траффорд»...

Фото: Дан Балашов/УАФ Республіканський стадіон імені Тофіка Бахрамова

«По-перше, поле було дуже важке для того, щоб створювати моменти. По-друге, суперник грав не так, як проти Ісландії. Вони були дуже компактні. Але це не виправдання. Ми повинні були більше навантажувати у штрафний майданчик, повинні були більше створювати моментів, але, на жаль, не вийшло», – пояснив причини нічиєї головний тренер збірної України.

Добре, що не казав про щільний графік і довгий переліт у Баку. Натомість коуч «синьо-жовтих» продовжував виправдовуватися:

«Наступні матчі будуть складними? Я це розумів і перед цією зустріччю. Але футбол – це така гра... Іноді складно пройти таку оборону, та й ще на такому полі. Я сказав хлопцям, що вже не можна втрачати очки».

Фото: Дан Балашов/УАФ Сергій Ребров перед матчем

Насамкінець, звертаючись до вболівальників, Ребров попросив їх (нас) набратися терпіння. Звісно, обіцяного три роки чекають, а Сергій Станіславович очолює збірну лише трішки більше ніж два…

У підсумку Україна має в активі одне очко після двох матчів відбору до Чемпіонату світу. Банально писати про те, що нічия в Баку суттєво ускладнить кваліфікацію підопічним Реброва. Глобально проблема в тому, що з такою грою нам нічого там робити. Але Сергія Реброва все влаштовує, бо він не йде, а просить зачекати. Влаштовує все і президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, який і не думає вказати головному тренеру на вихід. Сподіваємося, що хоч Чемпіонат Європи у 2028 році не пройде без нас.

Без ідеї, без плану на гру, без відповідальності хоча б перед собою гравці й тренер збірної України з футболу завершують вересневий цикл матчів відбору на ЧС.

Фото: Дан Балашов/УАФ Збірна України з футболу

У наступному матчі гратимемо проти Ісландії, яка розтрощила Азербайджан з рахунком 5:0, у Рейк’явіку. Хочеться вірити, що до 10 жовтня Сергій Ребров зробить висновки, але краще б над наступним матчем думав уже хтось інший.