Збірна України зіграла внічию з Азербайджаном у другому турі відбору до ЧС

Збірна України з футболу на чужому полі поділила очки з Азербайджаном (1:1) у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу з футболу.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
Рахунок у матчі відкрили українці. На 51 хвилині після пасу Зубкова Судаков пробив у лівий кут воріт – 0:1.
Азербайджанці відігралися на 72-й: Махмудов реалізував пенальті.
Після двох матчів кваліфікації до Чемпіонату світу збірна України йде передостанньою у групі D з одним пунктом в активі. Ісландія й Франція мають по три очки.
Нагадаємо, у першому матчі кваліфікації до ЧС збірна України поступилася Франції (0:2).