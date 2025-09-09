Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСпорт

Збірна України зіграла внічию з Азербайджаном у другому турі відбору до ЧС

Українці не змогли втримати перевагу упродовж гри.

Збірна України зіграла внічию з Азербайджаном у другому турі відбору до ЧС
Махмудов пробиває пенальті
Фото: affa.az

Збірна України з футболу на чужому полі поділила очки з Азербайджаном (1:1) у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Рахунок у матчі відкрили українці. На 51 хвилині після пасу Зубкова Судаков пробив у лівий кут воріт – 0:1. 

Азербайджанці відігралися на 72-й: Махмудов реалізував пенальті. 

Після двох матчів кваліфікації до Чемпіонату світу збірна України йде передостанньою у групі D з одним пунктом в активі. Ісландія й Франція мають по три очки.

Нагадаємо, у першому матчі кваліфікації до ЧС збірна України поступилася Франції (0:2).
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies