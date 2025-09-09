Збірна України зіграла внічию з Азербайджаном у другому турі відбору до ЧС

Збірна України з футболу на чужому полі поділила очки з Азербайджаном (1:1) у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Рахунок у матчі відкрили українці. На 51 хвилині після пасу Зубкова Судаков пробив у лівий кут воріт – 0:1.

Азербайджанці відігралися на 72-й: Махмудов реалізував пенальті.

Після двох матчів кваліфікації до Чемпіонату світу збірна України йде передостанньою у групі D з одним пунктом в активі. Ісландія й Франція мають по три очки.

Нагадаємо, у першому матчі кваліфікації до ЧС збірна України поступилася Франції (0:2).