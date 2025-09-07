​Кримські цілі
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Внаслідок атаки Росії пошкоджено Палац спорту в Одесі

Один з «шахедів» влучив у льодовий комбайн.

Внаслідок атаки Росії пошкоджено Палац спорту в Одесі
Палац спорту в Одесі
Фото: ДСНС Одещини

Уночі 7 вересня внаслідок повітряної атаки Росії пошкоджено будівлю Палацу спорту в Одесі.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області

Як зазначає директор спортивно концертного комплексу Євген Філонов, під час атаки в будівлі перебувало троє людей.

«О 4 ранку в палаці заливали лід. Троє співробітників перебували в будівлі та дивом не постраждали. Три «шахеди» тут впало: один потрапив у будинок, один — біля палацу, один прямо в льодозаливочну резервну машину, яких залишилося дві. Все буде відновлено в найкоротші терміни», – сказав він у коментарі «Думська».

Нагадаємо, Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду.
﻿
