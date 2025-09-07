Внаслідок атаки Росії пошкоджено Палац спорту в Одесі

Один з «шахедів» влучив у льодовий комбайн.

Уночі 7 вересня внаслідок повітряної атаки Росії пошкоджено будівлю Палацу спорту в Одесі.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Як зазначає директор спортивно концертного комплексу Євген Філонов, під час атаки в будівлі перебувало троє людей.

«О 4 ранку в палаці заливали лід. Троє співробітників перебували в будівлі та дивом не постраждали. Три «шахеди» тут впало: один потрапив у будинок, один — біля палацу, один прямо в льодозаливочну резервну машину, яких залишилося дві. Все буде відновлено в найкоротші терміни», – сказав він у коментарі «Думська».

Нагадаємо, Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду.