Судаков у «Бенфіці»: приклад якісного управління «Шахтаря» і вихід із золотої клітки

Які перспективи Георгія Судакова в «Бенфіці», чому «Шахтар» наважився на трансфер і як це вплине на репутацію українського футболу у світі? Розпитали про це колишнього футболіста, футбольного експерта Євгена Левченка.

Йому довелося почекати, але все ж не даремно. «Шахтар» відпустив свого лідера до європейського сильного клубу з амбіціями, і за це нашим варто подякувати. У підсумку Георгій отримав шанс довести свою якість, «гірники» заробили й продемонстрували навички кризового менеджменту, а український футбол від того тільки здобув.

Георгій Судаков упродовж останніх двох років точно був серед претендентів на переїзд, однак, з огляду на різні обставини, залишався в «Шахтарі». Поки Михайло Мудрик вчив англійську, а Данило Сікан та Олександр Зубков – турецьку, хавбек намагався переконати клуб у тому, що він не хоче протистояти умовній, з повагою, «Ворсклі» в Українській прем’єр-лізі. Та й, відверто кажучи, не коштує він суми з сімома нулями.

Ще один перспективний український футболіст вирушив шукати щастя в європейській команді. Ціна хитрого трансферу, перед яким буде оренда, – менш як 30 мільйонів євро. Про космічні й, очевидно, взяті з повітря 150 мільйонів ніхто вже й не згадує.

Зганьбилися, але виправили ситуацію

Перехід Судакова можна вважати раптовим. Без зайвих слів усе оформили в лічені дні. 31 серпня на офіційному сайті «Бенфіки» з’явився допис про те, що українець став частиною команди. За декілька годин «гірники» випустили відео, в якому Судаков прощається з партнерами по команді. Згодом португальці вже запостили, як українець знайомиться з новими колегами по футбольному цеху. Здалося, що цей трансфер готували упродовж літа, а потім вилили все й одразу в ЗМІ. І це добре для Георгія.

Фото: EPA/UPG Cудаков в останньому матчі за «Шахтар»

Судаков мріяв про переїзд у Європу ще минулого року, але тоді «гірники» вирішили не відпускати свого лідера. Не допомогла навіть публічна активність футболіста: він постив сторіз на своїй сторінці в інстаграмі під пісню «Відпусти» Святослава Вакарчука… Що змінилося за не найкращий у кар’єрі футболіста рік?

Георгій Судаков провів минулий сезон без особливих провалів, але й не виблискував як раніше. У його активі 15 голів і 6 асистів у 37 матчах за «Шахтар» – притомна статистика без зазіхань на велич. Поки футболіст намагався тримати планку, у штабі «гірників» зрозуміли, що виховати (а якщо до кінця чесно – продати) нового Мудрика їм не вдасться, тому вирішили розпрощатися з гравцем, доки ним цікавляться з-за кордону.

Фото: EPA/UPG Судаков під час гри

На цьому тлі заяви директора з футболу Дарійо Срни й гендиректора Сергія Палкіна про 70 і 150 мільйонів євро за Судакова звучать смішно. Цього не забудуть, але головне в цій ситуації інше. Кейс Георгія став прикладом того, як «Шахтар» уміє виходити з кризових ситуацій. Чи не знали ми цього раніше? Після двох переїздів з Донецька й Маріуполя внаслідок російського вторгнення «гірників» можна вважати майстрами в цій справі. Водночас тоді йшлося про інтереси й долю клубу, а зараз – гравця.

Залишити Судакова в себе можна було, адже він підписав новий контракт. Але як це вплинуло б на його кар’єру? Запитайте у Володимира Бражка, який виглядає блідою тінню футболіста, якого «Динамо» відмовилося продати в «Вулвергемптон» взимку 2025-го. Футбольний експерт Євген Левченко запевняє, що «гірники» ухвалили правильне рішення, бо не дозволили Судакову регресувати.

«Мені здається, що важливо не перетримати футболіста, відпускати його на піку своєї форми. У нас були вже гравці, яких ми перетримали. У підсумку вони десь втрачають спортивну мотивацію й регресують. У цьому аспекті його перехід є вкрай правильним і необхідним», – запевнив колишній футболіст.

Фото: shakhtar.com Дарійо Срна й Сергій Палкін

Ну і, звісно, «Шахтар» себе теж не образив: 27 мільйонів євро за рік з можливістю вихопити ще 25 відсотків з майбутнього продажу футболіста… Навряд могло б бути краще.

Левченко висловив сподівання, що тенденція з продажем перспективних українських футболістів продовжиться. На його думку, в іншому випадку футболісти банально регресуватимуть, а це напряму впливатиме на український футбол загалом.

«Приємна тенденція полягає в тому, що наші клуби відпускають футболістів, змінюється світогляд наших футбольних керівників. Особливо коли в тебе є клаусула для перепродажу («Шахтар» отримає 25% з наступного трансферу Георгія)… Хлопців не варто тримати в золотій клітці. Їм потрібно давати шанс, щоб вони приносили користь українському футболу глобально. На щастя, їх дають. Дуже важливо, щоб президенти наших клубів розуміли, що потрібно вирощувати нових футболістів, вкладати кошти в молодь і бути свого роду конвеєром талантів», – наголосив він.

Десятий номер і компліменти – крок назустріч українцю

Звісно, найбільше зиску від трансферу отримав сам Судаков. 23-річний футболіст перейшов до португальського гранда, який спеціалізується на вирощуванні молоді й подальшому продажі її у вищу лігу. Енцо Фернандес, Рубен Діаш, Дарвін Нуньєс, Жоау Фелікс не дадуть збрехати.

Фото: slbenfica.pt Георгій Судаков і Руй Кошта

Показово, що Судаков отримав десятий номер у команді. Наче й дрібниця, але у футболі такі речі означають багато. На українця в клубі розраховують як на потенційного лідера. У тому, що «Бенфіка» ставить на нього, не сумнівається й Левченко. Експерт акцентує також на тому, що «нормальна» ціна трансферу нівелює тиск на футболіста під час адаптації.

«Відверто кажучи, я дуже радий за нього. Так, «Бенфіка» – це не команда з когорти найкращих, але саме тут він може працювати й вдосконалюватися. Добре, що «Шахтар» погодився на такий трансфер. Дехто з клубу казав раніше, що Судаков коштує і 70, і 150 мільйонів євро. У підсумку продали за 27, і це допоможе футболісту краще адаптуватися, адже не буде того тиску. Судаков – це якісний футболіст. Йому лише 23 роки, тому він може прогресувати. Тренер «Бенфіки» Бруну Лаже вже виписав йому багато компліментів щодо варіативності. Це гарний знак», – пояснив Євген.

Адаптуватися до нової команди Судакову вже допомагають. По-перше, у «Бенфіці» грає Анатолій Трубін – колишній партнер Георгія по «Шахтарю» й не пересічний гравець лісабонського клубу. По-друге, півзахисника справді похвалив головний тренер «Бенфіки». Лаже наголосив на тому, що українець має все, щоб розквітнути в команді.

«Він (Судаков. – LB.ua) є великою цінністю. Це гравець надзвичайної якості. Разом з ним ми продовжимо будувати команду, в якій матимемо план на гру відповідно до нашої стратегії та суперника. Судаков нам допоможе, бо він може зіграти на різних позиціях», – сказав він у розмові з представниками пресслужби португальської команди.

Фото: slbenfica.pt Судаков на тренуванні у складі «Бенфіки»

Далі справа за малим – грати й забезпечувати необхідний результат.

А що зі збірною?

У цьому аспекті наша пісня гарна й нова. Перехід українських футболістів у Європу, особливо в команди вищого ешелону, – це завжди добре для українського футболу зразка 2014–2025 років. Молодь «гірників» має приклад того, як може розвиватися кар’єра, якщо грати добре. Президенти інших клубів натомість отримають ще один аргумент не триматися за футболістів до останнього, а продавати їх, прописуючи в угодах суму під час перепродажу.

Збірна ж потенційно отримає нового якісного футболіста, який може бути лідером не лише в клубі, а й у національній команді. Тільки б він не травмувався й не мав проблем із допінгом.