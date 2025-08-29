Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
"Шахтар" кваліфікувався до основного раунду Ліги Конференцій

Важкий швейцарський вояж.

"Шахтар" кваліфікувався до основного раунду Ліги Конференцій
"Шахтар" радіє виходу у Лігу Конференцій
Фото: EPA/UPG

Донецький "Шахтар" став єдиним українських клубом у стадії плей-оф кваліфікації єврокубків, який здолав свого опонента - хоча для цього знадобилися екстра-тайми.

"Гірники" на виїзді лише у додаткові 30 хвилин дотисли швейцарський "Серветт", який на папері виглядав досить слабким суперником, але виявився для підопічних Арди Турана важкою перепоною.

Господарі навіть забили першими на 52-ій хвилині. Але ближче до фінального відрізку Кевін з пенальті вирівняв становище. А путівку до основного раунду Ліги Конференцій "помаранчево-чорним" приніс Кауан Еліас. 

2:1 - "Шахтар" доєднався до "Динамо" у третьому за силою євротурнірі і чекає на жеребкування 29 серпня.
