Одна за всіх: Костюк – єдина українка, яка продовжить виступи на US Open-2025

Поразка Стародубцевої
Перший млинець – нанівець. Це українське прислів‘я точно характеризує виступ Юлії Стародубцевої (WTA № 68) на US Open-2025. Українка стартувала на мейджорі з матчу проти «нейтральної» Анни Блінкової (WTA № 80).
На початку протистояння українка діяла результативно, тому подарувала надію на гарний підсумок. Тенісистки обмінялись брейками, після чого Блінкова почала тиснути й забирати свої очки. Перший сет залишився за суперницею українки. Далі було не краще – у другій партії Юлія змогла виграти лише один гейм. Блінкова грала у свій теніс, тому врешті довела рахунок до розгромного, поставивши крапку в цьому протистоянні.
До речі, для Стародубцевої це другий старт на Відкритому чемпіонаті США. Торік Юлія пробилась в основну сітку за підсумками кваліфікації, після чого вилетіла вже після першого кола. Підсумовуючи зазначимо, що зробити крок уперед вона цього разу не змогла
Юлія Стародубцева (Україна) — Анна Блінкова – 0:2 (3:6, 1:6)
Драма Ястремської
Якщо матч Стародубцевої пройшов, так би мовити, в одні ворота, то Даяна Ястремська натомість (WTA № 31) продемонструвала свій фірмовий бійцівський стиль, чіпляючись за кожен гейм, за кожен м‘яч у ньому.
Одеситка стартувала на US Open проти «нейтральної» Анастасії Павлюченкової (WTA № 45). Вже у першому сеті гра перейшла на тай-брейк, де сильнішою виявилась наша тенісистка. Після цієї партії здавалося, що Даяна зможе на куражі забрати й другий сет, однак сталося не так, як гадалося. У другому сеті теж був тай-брейк, але цього разу перемогла Павлюченкова. Тому результат поєдинку визначали у третьому сеті, де все вирішив один гейм, який Даяна програла на своїй подачі. Загалом матч Ястремської та Павлюченкової тривав 2 години та 41 хвилину.
Анастасія Павлюченкова — Даяна Ястремська (Україна) – 2:1 (6:7(5), 7:6(5), 6:4)
На цьому погані новини для Даяни не закінчуються… Матч лише підтвердив наявну проблему: Ястремська з 2020 року не може подолати перший раунд US Open. З того часу українка чотири рази вилітала в першому колі, а ще раз не змогла подолати кваліфікацію.
Сенсація у матчі Світоліної
Найбільш болючою та несподіваною для українського вболівальника стала поразка першої ракетки України Еліни Світоліної (WTA № 12).
Суперницею українки на старті турніру стала добре відома для неї угорка Анна Бондар (WTA № 97). Як ми вже писали раніше, тільки у 2025-му тенісистки двічі грали між собою на турнірах серії Grand Slam. В активі українки було дві перемоги.
Продовжити серію не вдалося. Старт поєдинку був спокійним. Суперниці обмінювалися перемогами на своїй подачі, але далі щось пішло не за планом. Угорка почала забирати гейм за геймом і врешті виграла у першій партії.
У другому сеті Світоліна «довела» гру до критичного – 5:1 не на свою користь – почала відігруватися, змогла виграти три гейми, але далі знову віддала гейм суперниці. Таким чином перемогу у цьому двобої святкувала Анна Бондар, яка після матчу не пошкодувала компліментів для українки.
«Це третій раз, коли я граю проти неї на Grand Slam. Тому, коли вперше побачила жеребкування, я була дуже незадоволена, але потім мені довелося змиритися з цим і почала думати, що третій раз повинен стати щасливим. Так і сталося. Дякую всім, хто залишився і підтримував мене. Це дуже допомогло мені. Вона відмінна суперниця, тому я очікувала, що вона не здасться. Вона дуже старалася, і в кінці я була трохи напружена, але дуже задоволена своїми першими подачами в останньому геймі», – сказала Бондар під час флешінтерв'ю після гри.
Анна Бондар (Угорщина) — Еліна Світоліна (Україна, 12) – 2:0 (6:2, 6:4)
Поразка у першому колі — найгірший результат для Світоліної на турнірі за 11 років. Востаннє Світоліна вилітала у першому раунді американського Grand Slam у 2014 році. Тоді вона поступилася словенці Полоні Герцог.
Уся надія на Костюк
Єдина, хто змогла порадувати українців на US Open – це Марта Костюк (WTA № 27). Українка у двох сетах перемогла представницю Великої Британії Кеті Бултер (WTA № 48).
Ключовим у першому сеті став третій гейм. Саме у ньому українка зробила брейк, який врешті став вирішальним у цій партії. Далі знову була боротьба, Марта втримувала лідерство і могла закрити сет вже під час дев'ятого гейму, але дозволила Бултер відіграти п'ять матчпоінтів. Тому довести гру до завершення Костюк змогла вже у десятому геймі.
«По-перше, хочу подякувати глядачам, спасибі, за вашу підтримку! Думаю, це моя перша перемога на цьому корті, раніше я завжди тут програвала (сміється, – LB.ua). Шість матчболів для перемоги? У мене дійсно було відчуття на одному з матчболів, що я її зараз обіграю. Коли я помилилася на драйв-волеї, це було нелегко. А потім я ще й відігравалася з 0:40 на своїй подачі... Вона тоді точно зловила хвилю. Мені дуже не хотілося ніби заново починати сет… Якби рахунок став 5:5, то це як починати спочатку... Я дуже щаслива, що виграла 6:4, 6:4, що завершила матч у двох партіях. Минулого року, коли ми зустрічалися з Кеті в Сан-Дієго, це був непростий матч. Я програла їй у боротьбі за титул. У мене було відчуття, що вона відіграла просто неймовірно того тижня, перемогла сильних суперниць. Але зараз інший рік, інший день. У тенісі речі змінюються дуже швидко. Тож я дуже щаслива, що цей матч завершився на мою користь», – сказала Марта після перемоги.
Марта Костюк (Україна, 27) — Кеті Бултер (Велика Британія) 2:0 (6:4, 6:4)
Наступною суперницею Костюк на US Open стане 81-ша ракетка світу, турецька тенісистка Зейнеп Сонмез. До цього тенісистки зустрічались на корті в офіційному матчі лише раз на турнірі в Досі у 2025-му. Тоді перемогу в двох сетах здобула саме українка. Хоч би вдалося подвоїти свою перевагу в особистих зустрічах.
Поєдинок Костюк – Сонмез заплановано на 28 серпня. Орієнтовний початок – о 18:00 за Києвом.