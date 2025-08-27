Одна за всіх: Костюк – єдина українка, яка продовжить виступи на US Open-2025

Що трапилося з українськими тенісистками, як проходили їхні матчі та з ким у другому колі зіграє Марта Костюк – на LB.ua.

У першому колі змагань на кортах грали четверо українок, три з яких поступилися. Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Еліна Світоліна синхронно завершили виступи на турнірі в матчах із подекуди відверто слабшою опозицією. Як наслідок, далі ми зможемо слідкувати лише за грою Марти Костюк, яка у першому колі здолала Кеті Бултер з Англії…

Відкритий чемпіонат США з тенісу лише стартував, і ми хотіли як завжди розповісти вам про перемоги наших тенісисток… Однак цьогорічний американський Grand Slam поки зовсім не радує українського вболівальника.

Поразка Стародубцевої

Перший млинець – нанівець. Це українське прислів‘я точно характеризує виступ Юлії Стародубцевої (WTA № 68) на US Open-2025. Українка стартувала на мейджорі з матчу проти «нейтральної» Анни Блінкової (WTA № 80).

Фото: EPA/UPG Юлія Стародубцева під час матчу

На початку протистояння українка діяла результативно, тому подарувала надію на гарний підсумок. Тенісистки обмінялись брейками, після чого Блінкова почала тиснути й забирати свої очки. Перший сет залишився за суперницею українки. Далі було не краще – у другій партії Юлія змогла виграти лише один гейм. Блінкова грала у свій теніс, тому врешті довела рахунок до розгромного, поставивши крапку в цьому протистоянні.

До речі, для Стародубцевої це другий старт на Відкритому чемпіонаті США. Торік Юлія пробилась в основну сітку за підсумками кваліфікації, після чого вилетіла вже після першого кола. Підсумовуючи зазначимо, що зробити крок уперед вона цього разу не змогла

Фото: EPA/UPG Стародубцева грає в захисті

Юлія Стародубцева (Україна) — Анна Блінкова – 0:2 (3:6, 1:6)

Драма Ястремської

Якщо матч Стародубцевої пройшов, так би мовити, в одні ворота, то Даяна Ястремська натомість (WTA № 31) продемонструвала свій фірмовий бійцівський стиль, чіпляючись за кожен гейм, за кожен м‘яч у ньому.

Одеситка стартувала на US Open проти «нейтральної» Анастасії Павлюченкової (WTA № 45). Вже у першому сеті гра перейшла на тай-брейк, де сильнішою виявилась наша тенісистка. Після цієї партії здавалося, що Даяна зможе на куражі забрати й другий сет, однак сталося не так, як гадалося. У другому сеті теж був тай-брейк, але цього разу перемогла Павлюченкова. Тому результат поєдинку визначали у третьому сеті, де все вирішив один гейм, який Даяна програла на своїй подачі. Загалом матч Ястремської та Павлюченкової тривав 2 години та 41 хвилину.

Фото: EPA/UPG Даяна Ястремська виступає на US Open

Анастасія Павлюченкова — Даяна Ястремська (Україна) – 2:1 (6:7(5), 7:6(5), 6:4)

На цьому погані новини для Даяни не закінчуються… Матч лише підтвердив наявну проблему: Ястремська з 2020 року не може подолати перший раунд US Open. З того часу українка чотири рази вилітала в першому колі, а ще раз не змогла подолати кваліфікацію.

Сенсація у матчі Світоліної

Найбільш болючою та несподіваною для українського вболівальника стала поразка першої ракетки України Еліни Світоліної (WTA № 12).

Суперницею українки на старті турніру стала добре відома для неї угорка Анна Бондар (WTA № 97). Як ми вже писали раніше, тільки у 2025-му тенісистки двічі грали між собою на турнірах серії Grand Slam. В активі українки було дві перемоги.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна під час гри на Відкритому чемпіонаті США з тенісу

Продовжити серію не вдалося. Старт поєдинку був спокійним. Суперниці обмінювалися перемогами на своїй подачі, але далі щось пішло не за планом. Угорка почала забирати гейм за геймом і врешті виграла у першій партії.

У другому сеті Світоліна «довела» гру до критичного – 5:1 не на свою користь – почала відігруватися, змогла виграти три гейми, але далі знову віддала гейм суперниці. Таким чином перемогу у цьому двобої святкувала Анна Бондар, яка після матчу не пошкодувала компліментів для українки.

Фото: EPA/UPG Перша ракетка України Еліна Світоліна

«Це третій раз, коли я граю проти неї на Grand Slam. Тому, коли вперше побачила жеребкування, я була дуже незадоволена, але потім мені довелося змиритися з цим і почала думати, що третій раз повинен стати щасливим. Так і сталося. Дякую всім, хто залишився і підтримував мене. Це дуже допомогло мені. Вона відмінна суперниця, тому я очікувала, що вона не здасться. Вона дуже старалася, і в кінці я була трохи напружена, але дуже задоволена своїми першими подачами в останньому геймі», – сказала Бондар під час флешінтерв'ю після гри.

Анна Бондар (Угорщина) — Еліна Світоліна (Україна, 12) – 2:0 (6:2, 6:4)

Поразка у першому колі — найгірший результат для Світоліної на турнірі за 11 років. Востаннє Світоліна вилітала у першому раунді американського Grand Slam у 2014 році. Тоді вона поступилася словенці Полоні Герцог.

Уся надія на Костюк

Єдина, хто змогла порадувати українців на US Open – це Марта Костюк (WTA № 27). Українка у двох сетах перемогла представницю Великої Британії Кеті Бултер (WTA № 48).

Фото: EPA/UPG Марта Костюк під час виступу на US Open

Ключовим у першому сеті став третій гейм. Саме у ньому українка зробила брейк, який врешті став вирішальним у цій партії. Далі знову була боротьба, Марта втримувала лідерство і могла закрити сет вже під час дев'ятого гейму, але дозволила Бултер відіграти п'ять матчпоінтів. Тому довести гру до завершення Костюк змогла вже у десятому геймі.

«По-перше, хочу подякувати глядачам, спасибі, за вашу підтримку! Думаю, це моя перша перемога на цьому корті, раніше я завжди тут програвала (сміється, – LB.ua). Шість матчболів для перемоги? У мене дійсно було відчуття на одному з матчболів, що я її зараз обіграю. Коли я помилилася на драйв-волеї, це було нелегко. А потім я ще й відігравалася з 0:40 на своїй подачі... Вона тоді точно зловила хвилю. Мені дуже не хотілося ніби заново починати сет… Якби рахунок став 5:5, то це як починати спочатку... Я дуже щаслива, що виграла 6:4, 6:4, що завершила матч у двох партіях. Минулого року, коли ми зустрічалися з Кеті в Сан-Дієго, це був непростий матч. Я програла їй у боротьбі за титул. У мене було відчуття, що вона відіграла просто неймовірно того тижня, перемогла сильних суперниць. Але зараз інший рік, інший день. У тенісі речі змінюються дуже швидко. Тож я дуже щаслива, що цей матч завершився на мою користь», – сказала Марта після перемоги.

Фото: EPA/UPG Емоції Костюк під час гри

Марта Костюк (Україна, 27) — Кеті Бултер (Велика Британія) 2:0 (6:4, 6:4)

Наступною суперницею Костюк на US Open стане 81-ша ракетка світу, турецька тенісистка Зейнеп Сонмез. До цього тенісистки зустрічались на корті в офіційному матчі лише раз на турнірі в Досі у 2025-му. Тоді перемогу в двох сетах здобула саме українка. Хоч би вдалося подвоїти свою перевагу в особистих зустрічах.

Поєдинок Костюк – Сонмез заплановано на 28 серпня. Орієнтовний початок – о 18:00 за Києвом.