Житомирське "Полісся" поступилось "Фіорентині" у плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Житомирське "Полісся" провело перший матч проти "Фіорентини" у плейоф кваліфікації Ліги конференцій.
Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.
Житомирське "Полісся" поступилось "Фіорентині" з рахунком 0:3 (Кудрик, 8 (автогол), Госенс, 32, Гудмундссон, 69).
На 44-й хвилині нападник "Фіорентини" Мойзе Кін був вилучений з поля за грубу гру проти суперника.
Матч-відповідь з "Фіорентиною" відбудеться у четвер, 28 серпня.
- “Динамо” поступилося "Маккабі" Тель-Авів у плейоф кваліфікації Ліги Європи з рахунком 1:3.