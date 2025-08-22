Житомирське "Полісся" поступилось "Фіорентині" у плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Житомирське "Полісся" провело перший матч проти "Фіорентини" у плейоф кваліфікації Ліги конференцій.

Житомирське "Полісся" поступилось "Фіорентині" з рахунком 0:3 (Кудрик, 8 (автогол), Госенс, 32, Гудмундссон, 69).

На 44-й хвилині нападник "Фіорентини" Мойзе Кін був вилучений з поля за грубу гру проти суперника.

Матч-відповідь з "Фіорентиною" відбудеться у четвер, 28 серпня.