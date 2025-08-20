Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Спорт

Ярослава Магучіх знялася під час змагань Діамантової ліги

Таким чином вона закінчила виступ без результату.

Ярослава Магучіх знялася під час змагань Діамантової ліги
Скріншот з трансляції Суспільне Спорт
Фото: Ярослава Магучіх

Українська атлетка Ярослава Магучіх закінчила без результату змагання зі стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги у Лозанні.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Українка Ярослава Магучіх знялася під час змагань зі стрибків у висоту.

Коли українка вийшла в сектор, на її правій нозі, вище коліна, було помітно тейп.

Не взявши висоту 1.86 м, вона перенесла планку на 1.91 м, але не подолала і її.

Після другої спроби Магучіх підбігла до тренерки, щоб повідомити про те, що не готова далі стрибати.

На третю спробу Магучіх не вийшла і знялася зі змагань. 

Ярослава Магучіх вдруге в кар'єрі закінчила змагання без результату, вперше це сталося у лютому 2019 року на турнірі у приміщенні у французькій Обонні.

Ще одна українка, Юлія Левченко, розділила шосте місце з двома стрибунками.
