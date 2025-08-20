Ярослава Магучіх знялася під час змагань Діамантової ліги

Таким чином вона закінчила виступ без результату.

Українська атлетка Ярослава Магучіх закінчила без результату змагання зі стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги у Лозанні.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Українка Ярослава Магучіх знялася під час змагань зі стрибків у висоту.

Коли українка вийшла в сектор, на її правій нозі, вище коліна, було помітно тейп.

Не взявши висоту 1.86 м, вона перенесла планку на 1.91 м, але не подолала і її.

Після другої спроби Магучіх підбігла до тренерки, щоб повідомити про те, що не готова далі стрибати.

На третю спробу Магучіх не вийшла і знялася зі змагань.

Ярослава Магучіх вдруге в кар'єрі закінчила змагання без результату, вперше це сталося у лютому 2019 року на турнірі у приміщенні у французькій Обонні.

Ще одна українка, Юлія Левченко, розділила шосте місце з двома стрибунками.